Shin Tae-yong Panggil Pemain Keturunan Kanada untuk Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Langsung Cetak Assist!

SHIN Tae-yong memanggil pemain keturunan Kanada untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pemain yang dimaksud adalah winger kanan PSM Makassar, Victor Dethan.

Pemain yang satu ini bukanlah orang baru bagi Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu pernah memanggil Victor Dethan sebagai persiapan Timnas Indonesia U-20 tampil di Piala Dunia U-20 2023. Ia direncanakan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U-20 di Korea Selatan pada awal April 2023.

(Shin Tae-yong memanggil Victor Dethan ke Piala ASEAN 2024. (Foto: PSSI)

Namun, pemusatan latihan akhirnya batal digelar karena Timnas Indonesia U-20 gagal tampil di Piala Dunia U-20 2023. Timnas Indonesia U-20 batal tampil di Piala Dunia U-20 2023 karena status tuan rumah milik Indonesia dicabut FIFA imbas penolakan terhadap Israel.

Setelah gagal memperkuat Timnas Indonesia U-20, Victor Dethan yang memiliki darah Kanada dari sang ibu tidak patah arang. Ia terus meningkatkan kemampuannya di level klub, tepatnya bersama PSM Makassar.

Di Liga 1 2023-2024, pemain kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 11 Juli 2004 ini mengemas satu gol dan satu assist dari 19 penampilan. Performa lebih oke ditunjukkan pemilik bernomor punggung 7 PSM Makassar ini di Liga 1 2024-2025.

(Victor Dethan saat membobol gawang Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/@victordethan77)

Hanya dari tujuh penampilan, Victor Dethan mengemas satu gol! Pencapaian lumayan itu yang membuat Victor Dethan dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.