Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Panggil Pemain Keturunan Kanada untuk Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Langsung Cetak Assist!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |16:52 WIB
Shin Tae-yong Panggil Pemain Keturunan Kanada untuk Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Langsung Cetak Assist!
Shin Tae-yong panggil Victor Dethan ke Timnas Indonesia untuk Piala ASEAN 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong memanggil pemain keturunan Kanada untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pemain yang dimaksud adalah winger kanan PSM Makassar, Victor Dethan.

Pemain yang satu ini bukanlah orang baru bagi Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu pernah memanggil Victor Dethan sebagai persiapan Timnas Indonesia U-20 tampil di Piala Dunia U-20 2023. Ia direncanakan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U-20 di Korea Selatan pada awal April 2023.

Shin Tae-yong memanggil Victor Dethan ke Piala ASEAN 2024. (Foto: PSSI)

(Shin Tae-yong memanggil Victor Dethan ke Piala ASEAN 2024. (Foto: PSSI)

Namun, pemusatan latihan akhirnya batal digelar karena Timnas Indonesia U-20 gagal tampil di Piala Dunia U-20 2023. Timnas Indonesia U-20 batal tampil di Piala Dunia U-20 2023 karena status tuan rumah milik Indonesia dicabut FIFA imbas penolakan terhadap Israel.

Setelah gagal memperkuat Timnas Indonesia U-20, Victor Dethan yang memiliki darah Kanada dari sang ibu tidak patah arang. Ia terus meningkatkan kemampuannya di level klub, tepatnya bersama PSM Makassar.

Di Liga 1 2023-2024, pemain kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 11 Juli 2004 ini mengemas satu gol dan satu assist dari 19 penampilan. Performa lebih oke ditunjukkan pemilik bernomor punggung 7 PSM Makassar ini di Liga 1 2024-2025.

Victor Dethan saat membobol gawang Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/@victordethan77)

(Victor Dethan saat membobol gawang Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/@victordethan77)

Hanya dari tujuh penampilan, Victor Dethan mengemas satu gol! Pencapaian lumayan itu yang membuat Victor Dethan dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189040/giovanni_van_bronckhorst-PTbE_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia John Heitinga dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/51/1654475/sea-games-2025-karate-persembahkan-emas-ke7-indonesia-lewat-leica-al-humaira-lubis-byx.webp
Karate Persembahkan Emas ke-7 Indonesia Lewat Leica Al Humaira Lubis
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/rodrygo.jpg
Pep Guardiola Terpesona dengan Satu Pemain Real Madrid: Levelnya di Atas Rata-Rata!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement