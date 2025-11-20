BREAKING NEWS: Ranking FIFA Timnas Indonesia per November 2025 Tidak Turun!

RANKING FIFA Timnas Indonesia pada November 2025 tidak turun. Mengutip dari laman resmi FIFA pada Kamis (20/11/2025), Timnas Indonesia bertahan di peringkat 122 dunia. Posisi Timnas Indonesia tidak turun meski tak melakoni pertandingan pada FIFA Matchday November 2025.

Timnas Indonesia sempat turun satu posisi ke peringkat 123 dunia setelah Suriname menang 4-0 atas El Salvador di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF akhir pekan lalu. Timnas Indonesia disalip karena Suriname naik lima posisi dari peringkat 126 ke 121 dunia, efek mendapatkan tambahan 15,14 poin.

Timnas Suriname gagal geser Timnas Indonesia di ranking FIFA November 2025. (Foto: Instagram/@fedefutguate)

Namun, pada Rabu 19 November 2025 pagi WIB, Suriname kalah 1-3 dari Guatemala di laga pamungkas Grup A babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Kekalahan itu membuat Suriname kehilangan 10 poin di ranking FIFA terbaru.

Suriname yang sempat naik ke peringkat 121 dunia harus rela turun ke posisi 123 dengan 1140.54 poin. Mereka kalah dari Timnas Indonesia yang menempati posisi 122 dunia dengan 1144.73 poin.

1. Negara Asia Tenggara Mayoritas Melesat

Ketika ranking FIFA Timnas Indonesia tidak beranjak, negara-negara top Asia Tenggara justru mengalami kenaikan posisi di ranking FIFA terbaru. Vietnam, Malaysia, Thailand dan Singapura kompak mengalami perbaikan posisi di ranking FIFA November 2025.

Skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- naik satu posisi dari peringkat 96 ke 95 dunia setelah mendapatkan tambahan 7,9 poin. Tambahan poin itu didapat Raksasa Asia Tenggara ini setelah menang 3-2 atas Singapura (uji coba) dan 4-0 kontra Sri Lanka (Kualifikasi Piala Asia 2027).