Hasil Timnas Estonia vs Timnas Thailand di FIFA Matchday: Gajah Perang Imbangi Lawan 1-1

TIMNAS Thailand menghadapi Estonia pada laga uji coba Selasa (17/10/2023) malam WIB. Tim Gajah Perang berhasil menahan imbang lawan usai pertandingan berakhir sama kuat 1-1.

Bermain di A Le Coq Arena, kedua tim sama-sama bermain menyerang di babak pertama. Estonia baru bisa unggul di babak kedua berkat gol Henri Anier.

Tertinggal satu gol membuat Thailand bereaksi cepat. Hanya lima menit berselang, Thailand berhasil mencuri gol penyeimbang lewat aksi Jakkapan Praisuwan.

Timnas Thailand sendiri tengah menjalani tur Eropa. Mereka melakoni sejumlah pertandingan persahabatan dalam agenda FIFA Matchday.

Sebelumny, Timnas Thailand berhadapan dengan Georgia. Pasukan Mano Polking kalah telak delapan gol tanpa balas di laga tersebut.