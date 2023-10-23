Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Ditantang Ekuador di Laga Pembuka!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |05:15 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Ditantang Ekuador di Laga Pembuka!
Timnas Indonesia U-17 bakal melakoni tiga partai di fase grup Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – akan melakoni tiga laga di fase grup.

Piala Dunia U-17 2023 sudah di depan mata. Ajang ini akan diselenggarakan di Indonesia mulai tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang.

Timnas Indonesia U-17

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U-17 berada dalam Grup A. Tim asuhan Bima Sakti ini bakal bersaing dengan tiga negara lainnya, yaitu Ekuador, Panama, dan Maroko.

Laga pertama sekaligus pembuka turnamen adalah kontra Ekuador yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 November 2023 mendatang. Tiga hari kemudian, Garuda Asia akan menghadapi Panama dan ditutup oleh laga kontra Maroko pada tanggal 16 November 2023.

Timnas Indonesia U-17 bakal melakoni ketiga laga di fase grup di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Begitu pula dengan laga-laga lain di Grup A yang melibatkan pertemuan antara Maroko, Panama, dan Ekuador.

