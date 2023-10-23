Hasil Babak Pertama AC Milan vs Juventus di Liga Italia 2023-2024: Laga Masih Belum Dihiasi Gol

MILAN - Hasil babak pertama AC Milan vs Juventus di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion San Siro, Milan, Senin (23/10/2023) dini hari WIB, itu berakhir 0-0.

Kedua kesebelasan bermain sengit di babak pertama tetapi lebih banyak berkutat di lini tengah. Pun begitu, Rossoneri harus bermain dengan 10 orang di sisa pertandingan usai kartu merah pada menit ke-40.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Milan mengurung pertahanan Juventus di awal-awal laga. Tijjani Reijnders mengancam di menit keenam tetapi tembakan jarak jauhnya masih melenceng.

Peluang berikutnya datang di menit ke-14. Sontekan Olivier Giroud dari jarak dekat bisa ditepis oleh Wojciech Szczesny dengan tidak kalah brilian. Juventus bukan tanpa peluang. Di menit ke-23, tendangan voli Filip Kostic dari luar kotak penalti sayangnya masih melebar.

Kans datang dari Adrien Rabiot di menit ke-34, tetapi bola menyilangnya melenceng dari target. Menit 40, Milan harus bermain dengan 10 orang. Malick Thiaw dianggap menghambat peluang Moise Kean mencetak gol dan dihadiahi kartu merah langsung.

Momentum berbalik ke arah Juventus di lima menit terakhir. Kean mendapat peluang terbaik pada menit ke-45 tetapi sontekannya di mulut gawang masih melebar. Alhasil, skor 0-0 bertahan hingga rehat.