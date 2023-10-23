Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Aston Villa vs West Ham United di Liga Inggris 2023-2024: The Villans Hantam Tamunya 4-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |00:25 WIB
Hasil Aston Villa vs West Ham United di Liga Inggris 2023-2024: <i>The Villans</i> Hantam Tamunya 4-1
Aston Villa menang telak 4-1 atas West Ham United (Foto: Reuters/Hannah McKay)
A
A
A

BIRMINGHAM - Hasil Aston Villa vs West Ham United di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Villa Park, Birmingham, Inggris, Senin (23/10/2023) dini hari WIB, itu, berakhir dengan skor 4-1 untuk The Villans.

Gol bagi Aston Villa disumbangkan brace Douglas Luiz (30', 52'), Ollie Watkins (74'), dan Leon Bailey (89'). Sementara itu, West Ham hanya bisa membalas sekali lewat Jarrod Bowen (57').

Douglas Luiz membuka keunggulan Aston Villa atas West Ham United (Foto: Reuters/Hannah McKay)

Jalannya Pertandingan

Dominasi ditunjukkan tuan rumah sejak menit-menit awal. Sepanjang babak pertama, Villa bahkan mencatatkan 63% penguasaan bola. Mereka pun melepas 10 percobaan dengan empat di antaranya tepat sasaran.

Akan tetapi, peluang pertama justru didapat West Ham pada menit ke-10. Sundulan Tomas Soucek menyamping tipis saja dari gawang kawalan Emiliano Martinez.

Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya datang di menit ke-30. Umpan Ollie Watkins berhasil diselesaikan dengan tembakan dari luar kotak penalti oleh Luiz.

Setelah gol itu, laga berjalan seru lantaran terjadi jual beli serangan. Namun, skor 1-0 untuk keunggulan Aston Villa bertahan hingga babak pertama berakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640319/link-nonton-psg-vs-bayern-munchen-liga-champions-di-vision-pertarungan-puncak-klasemen-ekb.webp
Link Nonton PSG vs Bayern Munchen Liga Champions di VISION+, Pertarungan Puncak Klasemen!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/04/velisha_christinaagnia_sri_rahayu.jpg
Hasil Korea Masters 2025: Dua Ganda Putri Indonesia Tersingkir di 32 Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement