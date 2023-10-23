Hasil Aston Villa vs West Ham United di Liga Inggris 2023-2024: The Villans Hantam Tamunya 4-1

BIRMINGHAM - Hasil Aston Villa vs West Ham United di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Villa Park, Birmingham, Inggris, Senin (23/10/2023) dini hari WIB, itu, berakhir dengan skor 4-1 untuk The Villans.

Gol bagi Aston Villa disumbangkan brace Douglas Luiz (30', 52'), Ollie Watkins (74'), dan Leon Bailey (89'). Sementara itu, West Ham hanya bisa membalas sekali lewat Jarrod Bowen (57').

Jalannya Pertandingan

Dominasi ditunjukkan tuan rumah sejak menit-menit awal. Sepanjang babak pertama, Villa bahkan mencatatkan 63% penguasaan bola. Mereka pun melepas 10 percobaan dengan empat di antaranya tepat sasaran.

Akan tetapi, peluang pertama justru didapat West Ham pada menit ke-10. Sundulan Tomas Soucek menyamping tipis saja dari gawang kawalan Emiliano Martinez.

Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya datang di menit ke-30. Umpan Ollie Watkins berhasil diselesaikan dengan tembakan dari luar kotak penalti oleh Luiz.

Setelah gol itu, laga berjalan seru lantaran terjadi jual beli serangan. Namun, skor 1-0 untuk keunggulan Aston Villa bertahan hingga babak pertama berakhir.