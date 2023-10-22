Jurgen Klopp Ungkap Kunci Sukses Liverpool Taklukkan Everton di Liga Inggris 2023-2024

JURGEN Klopp ungkap kunci sukses Liverpool taklukkan Everton di Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan bertajuk Derby Merseyside tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan The Reds – julukan Liverpool – pada Sabtu (21/10/2023).

Klopp menegaskan bahwa timnya memang pantas untuk meraih kemenangan dalam laga ini. Sebab, Liverpool telah bekerja keras untuk melawan Everton dan tampil dengan apik.

"Kami pantas mendapatkan tiga poin. Saya rasa tidak ada keraguan," kata Jurgen Klopp dilansir dari laman Liverpool, Minggu (22/10/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan Everton memang memberikan perlawanan yang cukup ketat dalam laga itu. Hal tersebut terbukti The Reds baru bisa mencetak gol pada babak kedua lewat Mohamed Salah menit ke-75 dan 90+7.

"Namun yang paling penting hari ini adalah kami tidak frustrasi di babak kedua karena fakta bahwa kami baru bisa mencetak gol," ucapnya.