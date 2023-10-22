Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jurgen Klopp Ungkap Kunci Sukses Liverpool Taklukkan Everton di Liga Inggris 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |11:05 WIB
Jurgen Klopp Ungkap Kunci Sukses Liverpool Taklukkan Everton di Liga Inggris 2023-2024
Jurgen Klopp sukses antar Liverpool kalahkan Everton 2-0 (Foto: REUTERS)
A
A
A

JURGEN Klopp ungkap kunci sukses Liverpool taklukkan Everton di Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan bertajuk Derby Merseyside tersebut berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan The Reds – julukan Liverpool – pada Sabtu (21/10/2023).

Klopp menegaskan bahwa timnya memang pantas untuk meraih kemenangan dalam laga ini. Sebab, Liverpool telah bekerja keras untuk melawan Everton dan tampil dengan apik.

Liverpool

"Kami pantas mendapatkan tiga poin. Saya rasa tidak ada keraguan," kata Jurgen Klopp dilansir dari laman Liverpool, Minggu (22/10/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan Everton memang memberikan perlawanan yang cukup ketat dalam laga itu. Hal tersebut terbukti The Reds baru bisa mencetak gol pada babak kedua lewat Mohamed Salah menit ke-75 dan 90+7.

"Namun yang paling penting hari ini adalah kami tidak frustrasi di babak kedua karena fakta bahwa kami baru bisa mencetak gol," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/03/11/1640031/10-skandal-terbesar-dalam-sepak-bola-gol-tangan-tuhan-hingga-gigitan-suarez-qup.jpg
10 Skandal Terbesar dalam Sepak Bola: Gol Tangan Tuhan hingga Gigitan Suarez
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/penyerang_as_roma_paulo_dybala_gagal_mengeksekusi.jpg
Dybala Menangis di Bangku Cadangan usai Cedera Lawan Milan, Gasperini: Ini Kehilangan Terbesar!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement