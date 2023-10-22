Pujian Setinggi Langit Jurgen Klopp kepada Mohamed Salah Usai Cetak Brace Kontra Everton: Pemain Keren!

PUJIAN setinggi langit Jurgen Klopp kepada Mohamed Salah usai cetak brace kontra Everton akan dibahas di sini. Menurut pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, Mohamed Salah adalah pemain yang keren karena penampilan konsistennya.

The Reds -- julukan Liverpool -- sukses merengkuh kemenangan penting dalam laga bertajuk Derby Merseyside di Anfield, Sabtu (21/10/2023) kemarin. Mohamed Salah lagi-lagi menjadi pahlawan kemenangan dengan skor 2-0.

Pemain asal Mesir itu mengawali kemenangan Liverpool melalui eksekusi penalti (75’) dan penyelesaian akhirnya yang berasal dari situasi serangan balik (90+7’). Usai laga, Jurgen Klopp kembali menyanjung Salah habis-habisan.

“Begini, yang paling saya suka dari Mo adalah, yah, mungkin saya paling suka angka-angkanya! Tetapi saya pikir Mo Salah memainkan banyak pertandingan fantastis untuk kami,” kata Klopp dilansir laman resmi klub, Sabtu (21/10/2023).

Secara khusus, Klopp menyorot penyelesaian akhir Salah yang begitu tenang. Dia juga mengapresiasi pergerakan Salah yang pandai mencari ruang di lini belakang lawan dengan secepat kilat.

“Hari ini bukanlah permainan terbaiknya tetapi kemudian (masih) klinis dengan penalti dan kemudian bertahan dalam situasi tersebut, itu mungkin kualitas terbesarnya, dan saya menyukainya, itu,” tutur Klopp