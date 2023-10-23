Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Stefano Pioli Tak Mau Ratapi Kekalahan dari Juventus, Minta AC Milan Alihkan Fokus kepada Liga Champions 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |12:05 WIB
Stefano Pioli Tak Mau Ratapi Kekalahan dari Juventus, Minta AC Milan Alihkan Fokus kepada Liga Champions 2023-2024
Stefano Pioli minta AC Milan alihkan fokus kepada Liga Champions 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

STEFANO Pioli tak mau ratapi kekalahan AC Milan dari Juventus dengan skor 0-1 di San Siro, Senin (23/10/2023) dini hari WIB. Sang juru taktik Rossoneri – julukan AC Milan – itu pun meminta anak-anak asuhnya mengalihkan perhatian kepada laga berikutnya di Liga Champions 2023-2024.

Gol tunggal Manuel Locatelli membuat Milan kandas dalam laga lanjutan Liga Italia 2023-2024 kontra Juventus. Namun, mereka tidak bisa berlama-lama tenggelam karena ada laga kontra Paris Saint-Germain (PSG) di Parc des Princes pada Kamis (26/10/2023) dini hari WIB mendatang.

AC Milan vs Juventus

Stefano Pioli mengatakan laga kontra PSG akan berlangsung sengit. Oleh karena itu, AC Milan harus langsung menyiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk laga nanti.

“Kami akan menemukan seluruh kekuatan mental dan fisik yang dimiliki. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan di Paris," ucap Stefano Pioli dilansir dari Tuttomercato, Senin (23/10/2023).

Pelatih berusia 58 tahun itu mengatakan timnya pun harus berjuang habis-habisan dalam laga itu agar meraih kemenangan. Pasalnya, pada dua laga pembuka Liga Champions 2023-2024, AC Milan harus puas hanya meraih hasil imbang.

