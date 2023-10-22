Advertisement
Makin Meriah, Eks dan Pemain Persib Bandung Ramaikan Tur Trophy Experience Piala Dunia U-17 2023 di Cikapayang Dago Park

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |14:25 WIB
Makin Meriah, Eks dan Pemain Persib Bandung Ramaikan Tur Trophy Experience Piala Dunia U-17 2023 di Cikapayang Dago Park
Tur Trophy Experience Piala Dunia U-17 2023 di Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/MNC Portal Indonesia)
BANDUNG – Mantan dan pemain Persib Bandung turut hadir dalam acara tur trophy experience Piala Dunia U-17 2023. Tak ayal, acara yang digelar di Cikapayang Dago Park, Minggu (22/10/2023) itu jadi makin meriah.

Salah satu sosok pesepakbola yang hadir dalam acara tur trophy experience Piala Dunia U-17 2023 adalah Zaenal Arif yang merupakan eks pemain Persib Bandung era 2000-an. Dia mengaku bangga Bandung bisa turut terpilih sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023.

Trofi Piala Dunia U-17

Lebih lanjut, Zaenal Arif pun turut menyampaikan harapannya untuk Timnas Indonesia U-17 yang akan berlaga di Piala Dunia U-17 2023. Dia berharap para pemain bisa menunjukan kualitasnya sehingga Indonesia dapat dipandang negara-negara lain.

"Kalau menurut pandangan saya sih, Bandung itu jadi barometer sepakbola Indonesia, kenapa? Karena banyak pemain-pemain di luar sana yang ingin main di tim Persib Bandung, bagaimanadengan skuad yang ada sekarang saat ini di Persib,” ujar Zaenal Arif di sela-sela kegiatan tur trophy experience Piala Dunia U-17 2023.

"Saya melihat Indonesia ada di Grup A, Panama, Ekuador, dan Maroko. Saya pikir setiap grup adalah negara-negara terbaik,” lanjutnya.

