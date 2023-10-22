Erick Thohir Beberkan Persiapan Indonesia Jelang Perhelatan Piala Dunia U-17 2023

Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara soal persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/erickthohir)

ERICK Thohir beberkan persiapan Indonesia jelang perhelatan Piala Dunia U-17 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa persiapan terus dikebut dan dirinya tak sabar agar ajang ini bisa segera bergulir.

Piala Dunia U-17 2023 akan dimulai pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Ajang ini bakal dilangsungkan di empat venue, yaitu Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo.

Erick Thohir mengatakan Indonesia melakukan persiapan agar ajang itu dapat terlaksana dengan baik cukup sungguh-sungguh. Dia pun senang saling banyak pihak bahu-membahu dalam persiapan Piala Dunia U-17.

"Persiapan melahirkan calon bintang masa depan dunia terus dilakukan dengan maksimal," kata Erick Thohir dilansir dari Instagram pribadinya @erickthohir, Minggu (22/10/2023

Menteri BUMN itu mengatakan optimistis Indonesia akan menjadi tuan rumah yang tidak mengecewakan. Hal itu untuk membayar kepercayaan yang telah diberikan FIFA untuk menggelar ajang pesta sepakbola dunia usia muda tersebut.