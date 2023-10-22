Hasil Babak Pertama Chelsea vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: The Blues Unggul 1-0 lewat Penalti

LONDON - Hasil babak pertama Chelsea vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Stamford Bridge, Minggu (22/10/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-0.

Gol tunggal di babak pertama dihasilkan oleh penalti Cole Palmer (15'). Chelsea terlihat mampu mengungguli The Gunners yang buntu di sepertiga akhir lapangan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah langsung berusaha menggebrak sejak awal. Enzo Fernandez mencoba peruntungan lewat tembakan jarak jauh di menit kedua, tetapi bola melambung. Setelah peluang itu, Chelsea terus menekan Arsenal.

Keunggulan akhirnya didapat pada menit ke-14. Bola sundulan Mykhailo Mudryk mengenai tangan William Saliba dan dinyatakan handball. Eksekusi penalti Palmer dengan mulus mengecoh David Raya untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Arsenal berusaha membalas. Declan Rice mengintip peluang di menit ke-21, tetapi sepakan menyilangnya masih melebar. Sembilan menit berselang, Palmer hampir menambah keunggulan andai tendangannya tidak meleset tipis dari gawang.

Menit 44, Malo Gusto melepaskan tembakan dari luar kotak penalti tetapi masih melambung. Skor 1-0 pun bertahan hingga turun minum.