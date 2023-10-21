Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Argentina Klaim Jakarta Kelelep, FIFA Tunjukkan Sisi Luar Biasa Jakarta sebagai Kota Penyelenggara Piala Dunia U-17 2023!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |11:14 WIB
Media Argentina Klaim Jakarta Kelelep, FIFA Tunjukkan Sisi Luar Biasa Jakarta sebagai Kota Penyelenggara Piala Dunia U-17 2023!
Stadion JIS di Jakarta akan jadi salah satu venue Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

MEDIA Argentina, Sol Play 91,5, pernah mengklaim bahwa Jakarta kelelep alias tenggelam. Setelah pernyataan menohok media negara asal Lionel Messi itu mencuat, FIFA justru meunjukkan sisi luar biasa Jakarta sebagai kota penyelenggara Piala Dunia U-17 2023!

Beberapa waktu lalu, Sol Play 91,5 menyebut Jakarta sebagai kota yang tenggelam dengan sebanyak 25 sentimeter setiap tahunnya. Media Argentina itu juga menilai Jakarta sebagai kota terpadat keempat di planet ini dengan lebih dari 10 juta jiwa penduduk.

Pernyataan itu disampaikan Sol Play 91,5 beberapa saat sebelum Timnas Indonesia menjamu Timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin, 19 Juni 2023. Dalam laga tersebut, skuad Garuda kalah 0-2 dari juara Piala Dunia 2022 itu yang diperkuat Lionel Messi cs.

“Jakarta tenggelam: masalah yang pelik dari ibu kota Indonesia tempat Timnas Argentina akan bermain Senin ini,” tulis Sol Play 91,5 dalam judul artikel yang mereka buat pada Juni 2023.

“Jakarta, kota terpadat keempat di planet dengan lebih dari 10 juta jiwa penduduk yang memiliki banyak masalah. Pada dasarnya, masa depan Jakarta adalah untuk menghilang di bawah perairan Laut Jawa, menggantung di Samudera Hindia," lanjut Sol Play 91,5.

"Karena itu tenggelam sebanyak 25 sentimeter setiap tahunnya karena suplai air tanah yang berujung kepada eksploitasi berlebihan terhadap air tanah,” imbuh media Argentina itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/51/3172784/fifa_hukum_fam_malaysia_dan_7_pemain_naturalisasi_karena_pemalsuan_dokumen_malaysiant-qNja_large.jpg
Kronologi FIFA Jatuhkan Hukuman ke FAM Malaysia dan 7 Pemain Naturalisasi karena Pemalsuan Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/51/3172002/ornella_bellia_jadi_korban_hoaks_mengenai_posisi_fifa_terkait_jabatan_erick_thohir-7VBd_large.jpg
Jadi Korban Hoaks, Ornella Bellia Angkat Bicara soal FIFA Belum Konfirmasi Rangkap Jabatan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/51/3161005/ndrc_indonesia_selesaikan_banyak_kasus_antara_pemain_dan_klub_sepakbola_okezone-EJ6e_large.jpg
Apa Itu NDRC Indonesia yang Dapat Pengakuan dari FIFA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/51/3096484/vinicius-jr-raih-trofi-pemain-terbaik-fifa-2024-obati-luka-kalah-di-perebutan-ballon-dor-2024-P0VgbpixGn.jpg
Vinicius Jr Raih Trofi Pemain Terbaik FIFA 2024, Obati Luka Kalah di Perebutan Ballon dOr 2024
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/02/50/1639423/4-calon-lawan-jake-paul-juara-dunia-tak-terbantahkan-hingga-monster-ufc-zho.jpg
4 Calon Lawan Jake Paul: Juara Dunia Tak Terbantahkan hingga Monster UFC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Sabar/Reza Runner Up Hylo Open 2025 usai Kalah dari Ganda Taiwan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement