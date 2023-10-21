Media Argentina Klaim Jakarta Kelelep, FIFA Tunjukkan Sisi Luar Biasa Jakarta sebagai Kota Penyelenggara Piala Dunia U-17 2023!

Stadion JIS di Jakarta akan jadi salah satu venue Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram)

MEDIA Argentina, Sol Play 91,5, pernah mengklaim bahwa Jakarta kelelep alias tenggelam. Setelah pernyataan menohok media negara asal Lionel Messi itu mencuat, FIFA justru meunjukkan sisi luar biasa Jakarta sebagai kota penyelenggara Piala Dunia U-17 2023!

Beberapa waktu lalu, Sol Play 91,5 menyebut Jakarta sebagai kota yang tenggelam dengan sebanyak 25 sentimeter setiap tahunnya. Media Argentina itu juga menilai Jakarta sebagai kota terpadat keempat di planet ini dengan lebih dari 10 juta jiwa penduduk.

Pernyataan itu disampaikan Sol Play 91,5 beberapa saat sebelum Timnas Indonesia menjamu Timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin, 19 Juni 2023. Dalam laga tersebut, skuad Garuda kalah 0-2 dari juara Piala Dunia 2022 itu yang diperkuat Lionel Messi cs.

“Jakarta tenggelam: masalah yang pelik dari ibu kota Indonesia tempat Timnas Argentina akan bermain Senin ini,” tulis Sol Play 91,5 dalam judul artikel yang mereka buat pada Juni 2023.

“Jakarta, kota terpadat keempat di planet dengan lebih dari 10 juta jiwa penduduk yang memiliki banyak masalah. Pada dasarnya, masa depan Jakarta adalah untuk menghilang di bawah perairan Laut Jawa, menggantung di Samudera Hindia," lanjut Sol Play 91,5.

"Karena itu tenggelam sebanyak 25 sentimeter setiap tahunnya karena suplai air tanah yang berujung kepada eksploitasi berlebihan terhadap air tanah,” imbuh media Argentina itu.