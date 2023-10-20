Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Merchandise Piala Dunia U-17 2023 Buatan UMKM Tanah Air Siap Dijual, Kualitasnya Dijamin Tak Kalah Saing

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |21:06 WIB
Merchandise Piala Dunia U-17 2023 Buatan UMKM Tanah Air Siap Dijual, Kualitasnya Dijamin Tak Kalah Saing
Merchandise Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
JAKARTA – Merchandise Piala Dunia U-17 2023 buatan UMKM Tanah Air siap dijual ke pasaran. Kualitas merchandise Piala Dunia U-17 2023 ini pun dipastikan tak kalah saing.

Merchandise Piala Dunia U-17 2023 sendiri dibuat oleh apparel lokal. Hal ini demi memajukan UMKM di Indonesia.

Merchandise Piala Dunia U-17 2023

Adapun apparel lokal penyedia souvenir Piala Dunia U-17 2023 yang dipercaya kali ini adalah Juara. Dalam produksinya, Juara alias PT Juara Raga Adidaya (Juaraga) itu melibatkan UMKM sebagai mitra produksi.

Nantinya, ada 53 jenis merchandise yang bakal dijual. Penjualan itu rencananya akan dimulai awal November 2023.

Beberapa jenis merchandise yang dimaksud antara lain t-shirt, jersey, jaket, topi, sandal, dan lainnya. Harga penjualan dibanderol mulai dari Rp75 ribu hingga Rp899 ribu.

Halaman:
1 2
      
