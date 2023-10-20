Pemain Hoffenheim Amar Brkic Girang Segera Bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

MONCHENGLADBACH - Amar Rayhan Brkic (Amar Brkic) girang lantaran bakal membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Pemain Hoffenheim itu saat ini sedang fokus menyiapkan diri dalam pemusatan latihan (TC) Garuda Asia.

Sebagaimana diketahui, Amar sebenarnya baru bergabung pada 8 Oktober 2023. Pesepakbola kelahiran Frankfurt, Jerman, 11 Juni 2007 itu tengah membela Hoffenheim U-17.

Amar Brkic mengatakan sangat menikmati TC bersama Timnas Indonesia U-17. Apalagi, ia mendapat sambutan hangat dari seluruh elemen tim.

"Latihan saya bersama tim sangat luar biasa karena semua pemain dan pelatih baik terhadap saya. Sangat seru bersama dan waktu yang menyenangkan bersama mereka," ucap Amar dilansir dari laman PSSI, Jumat (20/10/2023).

Pemain berusia 16 tahun itu mengatakan tampil pada Piala Dunia U-17 adalah hal yang membanggakan. Oleh karena itu, ia siap memberikan kontribusi maksimal buat skuad asuhan Bima Sakti Tukiman.

"Perasaan saya sangat campur aduk. Bahagia tentunya karena akan bermain di Piala Dunia U-17 untuk negara saya, Indonesia," tambah pemain berdarah Jerman itu.