Gabung Al Nassr U-13, Mimpi Cristiano Ronaldo Jr Main Bareng sang Ayah Makin Dekat

GABUNG Al Nassr U-13, mimpi Cristiano Ronaldo Jr main bareng sang ayah makin dekat. Sang putra sulung pernah mengutarakan impian untuk bermain di laga resmi bersama sang Ayah.

Cristiano Ronaldo Jr memang diketahui mewarisi bakat sepakbola dari ayahnya, Cristiano Ronaldo. Dia kerap bermain sepakbola di tim akademi ke mana pun sang Ayah berkarier.

Tercatat Cristiano Jr. pernah bersekolah di Juventus U-11 dan Manchester United U-12. Kini, Cristiano Jr. kembali bergabung ke tim kelompok usia tempat sang Ayah berkarier di Arab Saudi.

Jurnalis pakar transfer, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Cristiano Jr. selangkah lagi bergabung ke tim Al-Nassr U-13. Pewarta asal Italia itu menuturkan bahwa Cristiano Jr. sudah meneken kontrak bersama Al-Nassr.

“Cristiano Ronaldo Jr. menandatangani kontrak dengan tim Al-Nassr U-13, here we go!” cuit Fabrizio dikutip akun Twitter pribadinya, Jumat (20/10/2023).

Fabrizo Romano menuturkan bahwa Cristiano Jr akan langsung berlatih bersama tim Al Nassr U-13 dalam beberapa hari ke depan. Menariknya, Cristiano Jr. akan mengenakan nomor punggung 7 ikonik sang Ayah.

“Kesepakatan telah ditandatangani karena putra Cristiano akan mulai berlatih dalam beberapa hari ke depan. Dia akan memakai nomor 7,” lanjut eks wartawan Sky Italia itu.