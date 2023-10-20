Cristiano Ronaldo Jr Sepakat Gabung dengan Ayahnya di Al Nassr dan Pakai Nomor Punggung 7

CRISTIANO Ronaldo Jr dikabarkan sepakat gabung dengan ayahnya, Cristiano Ronaldo, di Al Nassr dan pakai nomor punggung 7. Bedanya, putra sulung sang megabintang asal Portugal itu bukan membela Al Nassr senior, melainkan Faris Najd -julukan Al Nassr- U-13.

Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo Jr adalah anak tertua dari megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Jr menjadi anak tertua dari lima bersaudara yang dimiliki oleh CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- hingga saat ini.

Cristiano Ronaldo sendiri pertama kali menjadi seorang ayah pada usia 25 tahun ketika putranya, Cristiano Ronaldo Jr, lahir pada Juni 2010. Namun, identitas ibu dari Cristiano Ronaldo Jr tidak pernah diungkapkan kepada publik hingga sekarang.

Cristiano Ronaldo pun memindahkan keluarganya ke Arab Saudi pada Januari 2023. Anak sulungnya, Cristiano Ronaldo Jr telah membuat awal yang mengesankan dalam kariernya setelah mencetak 25 gol dalam delapan laga selama berada di Juventus.

Pemain berusia 13 tahun ini pun digadang-gadang akan mengikuti jejak gemilang sang ayahnya. Baru-baru ini, Daily Mail melaporkan bahwa Cristiano Ronaldo Jr telah menyelesaikan transfernya untuk bergabung dengan ayahnya di Al Nassr.

Cristiano Ronaldo Jr ingin melanjutkan perkembangannya di Arab Saudi dengan menyetujui kontrak dengan tim U-13 Al Nassr, seperti dilaporkan Fabrizio Romano. Pemain 13 tahun itu telah menandatangani kesepakatan dengan tim muda klub alias Al Nassr U-13.