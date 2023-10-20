Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Jr Sepakat Gabung dengan Ayahnya di Al Nassr dan Pakai Nomor Punggung 7

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |10:32 WIB
Cristiano Ronaldo Jr Sepakat Gabung dengan Ayahnya di Al Nassr dan Pakai Nomor Punggung 7
Putra Cristiano Ronaldo, yakni Cristiano Ronaldo Jr sepakat gabung Al Nassr. (Foto: Instagram/alnassr)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo Jr dikabarkan sepakat gabung dengan ayahnya, Cristiano Ronaldo, di Al Nassr dan pakai nomor punggung 7. Bedanya, putra sulung sang megabintang asal Portugal itu bukan membela Al Nassr senior, melainkan Faris Najd -julukan Al Nassr- U-13.

Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo Jr adalah anak tertua dari megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Jr menjadi anak tertua dari lima bersaudara yang dimiliki oleh CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- hingga saat ini.

Cristiano Ronaldo sendiri pertama kali menjadi seorang ayah pada usia 25 tahun ketika putranya, Cristiano Ronaldo Jr, lahir pada Juni 2010. Namun, identitas ibu dari Cristiano Ronaldo Jr tidak pernah diungkapkan kepada publik hingga sekarang.

Cristiano Ronaldo pun memindahkan keluarganya ke Arab Saudi pada Januari 2023. Anak sulungnya, Cristiano Ronaldo Jr telah membuat awal yang mengesankan dalam kariernya setelah mencetak 25 gol dalam delapan laga selama berada di Juventus.

Cristiano Ronaldo bersama putranya, Cristiano Ronaldo Jr

Pemain berusia 13 tahun ini pun digadang-gadang akan mengikuti jejak gemilang sang ayahnya. Baru-baru ini, Daily Mail melaporkan bahwa Cristiano Ronaldo Jr telah menyelesaikan transfernya untuk bergabung dengan ayahnya di Al Nassr.

Cristiano Ronaldo Jr ingin melanjutkan perkembangannya di Arab Saudi dengan menyetujui kontrak dengan tim U-13 Al Nassr, seperti dilaporkan Fabrizio Romano. Pemain 13 tahun itu telah menandatangani kesepakatan dengan tim muda klub alias Al Nassr U-13.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180781/nathan_tjoe_a_on-ZQO5_large.jpg
Pesta Gol Willem II Bikin Pusing Dirk Kuyt: Nathan Tjoe-A-On Sumbang Satu Gol dalam Pembantaian 7-0 Atas Dordrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180780/calvin_verdonk-XwBV_large.jpg
Sanjungan Calvin Verdonk untuk Rekan Setimnya di Lille: Hamza Igamane Mirip Legenda Brasil Ronaldo Nazario
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180618/arab_saudi_tolak_lionel_messi_main_di_liga_mereka_leomessi-jDB8_large.jpg
Penyebab Arab Saudi Tolak Lionel Messi Main di Liga-nya Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180452/cristiano_ronaldo_jr_resmi_debut_bersama_timnas_portugal_u_16_fabriziorom-X2Bl_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jr Resmi Debut di Timnas Portugal U-16, Tutup Pintu Negara Lain?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/11/1639349/hasil-lengkap-liga-inggris-liverpool-bangkit-mu-gagal-raih-kemenangan-mdv.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Liverpool Bangkit, Man United Gagal Menang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan.jpg
Thailand dan Malaysia Turun Full Team di SEA Games 2025? Alwi Farhan Santai
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement