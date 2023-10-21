AC Milan Bakal Keluar sebagai Juara Liga Italia 2023-2024, Ini Alasannya

AC Milan bakal keluar sebagai juara Liga Italia 2023-2024 menurut Alexis Saelemaekers. Menurut pemain asal Belgia tersebut, Rossoneri – julukan AC Milan – memiliki skuad yang mumpuni.

Saelemaekers mengatakan bahwa setiap tim pasti ingin menjadi juara. Saelemakers sudah meninggalkan AC Milan pada musim panas 2023 lalu, namun masih mengakui bahwa Rossoneri adalah tim yang kuat.

"Ingin menang lagi (menjadi juara Liga Italia)," kata Saelemaekers, yang kini dipinjamkan ke Bologna, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (20/10/2023).

Pemain berusia 24 tahun tersebut menuturkan bahwa timnya kini jauh lebih kuat ketimbang musim lalu. Jadi, dia bisa menilai AC Milan dapat bersaing dengan tim-tim unggulan seperti Napoli, Juventus, dan Inter Milan dalam perebutan gelar juara.

"Saya yakin tim ini kuat, bukan hanya karena hasil tetapi karena pasar (strategi transfer) yang gila," katanya.