Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

AC Milan Bakal Keluar sebagai Juara Liga Italia 2023-2024, Ini Alasannya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |03:06 WIB
AC Milan Bakal Keluar sebagai Juara Liga Italia 2023-2024, Ini Alasannya
AC Milan diyakini bisa juara Liga Italia 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

AC Milan bakal keluar sebagai juara Liga Italia 2023-2024 menurut Alexis Saelemaekers. Menurut pemain asal Belgia tersebut, Rossoneri – julukan AC Milan – memiliki skuad yang mumpuni.

Saelemaekers mengatakan bahwa setiap tim pasti ingin menjadi juara. Saelemakers sudah meninggalkan AC Milan pada musim panas 2023 lalu, namun masih mengakui bahwa Rossoneri adalah tim yang kuat.

Alexis Saelemaekers

"Ingin menang lagi (menjadi juara Liga Italia)," kata Saelemaekers, yang kini dipinjamkan ke Bologna, dilansir dari Tuttomercato, Jumat (20/10/2023).

Pemain berusia 24 tahun tersebut menuturkan bahwa timnya kini jauh lebih kuat ketimbang musim lalu. Jadi, dia bisa menilai AC Milan dapat bersaing dengan tim-tim unggulan seperti Napoli, Juventus, dan Inter Milan dalam perebutan gelar juara.

"Saya yakin tim ini kuat, bukan hanya karena hasil tetapi karena pasar (strategi transfer) yang gila," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/02/51/1639471/jadwal-final-hylo-open-2025-3-wakil-indonesia-siap-rebut-gelar-zfo.jpg
Jadwal Final Hylo Open 2025: 3 Wakil Indonesia Siap Rebut Gelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/pelatih_baru_juventus_luciano_spalletti.jpg
Spalletti Beberkan Strategi, dan Beratnya Tekanan di Laga Debut Bersama Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement