Jadwal Liga Inggris 2023-2024 Pekan Kesembilan: Dibuka Liverpool vs Everton, Ditutup Tottenham Hotspur vs Fulham!

JADWAL Liga Inggris 2023-2024 pekan kesembilan akan dibahas Okezone. Dari total 10 pertandingan di pekan ke-9 kompetisi tertingga Liga Inggris pada akhir pekan ini, akan dibuka oleh laga Liverpool vs Everton hingga ditutup oleh duel Tottenham Hotspur vs Fulham!

Seperti diketahui, Liga Inggris 2023-2024 akan kembali bergulir akhir pekan ini setelah rehat jeda internasional pada pertengahan Oktober 2023 lalu. Laga-laga pekan ke-9 ini dijadwalkan berlangsung mulai dari Sabtu (21/10/2023) hingga Selasa (24/10/2023) dini hari WIB.

Sebagai laga pembuka, ada Derby Merseyside yang mempertemukan antara Liverpool vs Everton. Sesuai jadwal, pertandingan tersebut akan digelar di markas The Reds, Anfield Stadium, pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB.

Setelah itu, dilanjutkan oleh laga-laga yang tak kalah seru lainnya secara serentak pada pukul 21.00 WIB di hari yang sama. Di antaranya ada duel Brentford vs Brunley, Bournemouth vs Wolves, Nottingham Forest vs Luton, Manchester City vs Brighton, hingga Newcastle vs Crystal Palace.

Beberapa menit kemudian, ada pertandingan super big match antara Chelsea vs Arsenal. Derby London ini bakal tersaji di Stamford Bridge, pada Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 23.30 WIB. Meski berstatus sebagai tuan rumah, The Blues tentu takkan mudah untuk mengatasi Arsenal yang sedang on fire.

Beberapa jam kemudian, Manchester United akan bertandang ke markas Sheffield United di Stadion Bramall Lane pada Minggu pagi (22/10/2023) pukul 02.00 WIB. Setan Merah tentu bertekad melanjutkan kebangkitannya usai sukses menang lawan Brentford 2-1 pekan lalu.

Tim yang diasuh Erik Ten Hag itu saat ini masih tertahan di peringkat ke-10 dalam klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan nilai 12 poin. Sayangnya, The Red Devils takkan diperkuat Casemiro karena mengalami cedera saat membela Timnas Brasil.