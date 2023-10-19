Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dapat Bantuan Gawang Futsal dari Bacaleg Partai Perindo Effendi Syahputra, Warga Grogol Selatan Doakan Sukses di Pemilu 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |20:32 WIB
Dapat Bantuan Gawang Futsal dari Bacaleg Partai Perindo Effendi Syahputra, Warga Grogol Selatan Doakan Sukses di Pemilu 2024
Bacaleg Partai Perindo, Effendi Syahputra, memberi bantuan gawang futsal. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Warga RT 09/05 Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mendapat bantuan gawang futsal dari Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 7, Effendi Syahputra. Menyambut bantuan itu dengan sukacita, warga Grogol Selatan pun menyampaikan rasa terima kasihnya dan juga mendoakan Effendi agar sukses di Pemilu 2024.

Hal itu diungkapkan oleh Tokoh Pemuda RT 09/05 Grogol Selatan, Muhammad Junaedi. Mewakili warganya, pria yang akrab disapa bang Didi itu sangat senang karena Partai Perindo, khususnya Effendi benar-benar peduli kepada warga sekitar dengan memberikan fasilitas gawang.

Effendi Syahputra

“Mudah-mudahan beliau terpilih (di DPRD DKI Jakarta) sehingga menjadi pemimpin kita. Sukses ke depannya untuk Jakarta, khususnya lagi untuk Indonesia. Sukses terus untuk pak Effendi dan Partai Perindo,” ujar bang Didi, Kamis (19/10/2023).

“Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pak Effendi Syahputra karena sudah benar-benar peduli untuk olahraga sepakbola beliau langsung kasih fasilitas berupa gawang. Semata-mata itu buat untuk fasilitas umum, khususnya juga terima kasih kepada Partai Perindo,” sambungnya.

Lebih lanjut, bang Didi berharap Partai Perindo ke depannya dapat lebih peduli kepada masyarakat luas, tidak hanya untuk warga RT 09/05 Grogol Selatan saja. Dia pun yakin partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu bisa mewujudkan hal tersebut.

“Ke depannya mudah-mudahan Partai Perindo lebih peduli lagi kepada warga sekitar tidak hanya warga disini saja karena warga-warga yang lain juga butuh sepertinya. Kebutuhannya juga kan beda-beda entah untuk olahraga, atau sarana beribadah. Saya yakin Partai Perindo ke depannya lebih peduli lagi pada warga sekitar nya,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
