Beri Bantuan Gawang Futsal ke Warga Jaksel, Effendi Syahputra: Semoga Lahir Bibit Timnas Indonesia

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 7, Effendi Syahputra, memberikan bantuan gawang futsal ke warga RT 09 / RW 05, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2023). Ia berharap dengan adanya bantuan ini anak-anak di daerah tersebut bisa menjadi bibit bagi Timnas Indonesia.

Silaturahmi pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta ini disambut meriah oleh warga sekitar. Setibanya disana, Effendi diarak kecil-kecilan oleh warga menuju lapangan futsal yang berada di RT 09 / RW 05 Grogol Selatan.

Tidak hanya menyerahkan bantuan berupa sepasang gawang saja, Effendi juga memberikan dua buah bola yang berlogo Partai Perindo. Ia berharap dengan bantuan yang diberikan ini dapat memberi dampak positif untuk warga sekitar khususnya anak-anak Grogol Selatan.

“Penyerahan satu set gawang dan bola yang diperuntukkan memang untuk kegiatan anak-anak dan remaja di RT09/05 Grogol Selatan. Ini merupakan bentuk komitmen dari Partai Perindo terutama saya sendiri yang ingin sekali anak-anak dapat memiliki kegiatan positif, jauh dari narkoba maupun kecanduan game,” kata Effendi, Kamis (19/10.2023).

“Kita harap dengan adanya gawang yang bagus dan bolanya ada, anak-anak bisa latihan. Mudah-mudahan dari lapangan ini akan muncul bibit-bibit pemain bola Jakarta yang nanti bisa main di Persija atau Timnas Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 7 mengatakan, bantuan yang diberikan ini merupakan bagian dari hasil komunikasinya dengan warga sekitar. Effendi yang terkenal geliatnya di bidang olahraga ini juga menyampaikan bantuan yang diberikan Partai Perindo kepada warga sekitar tidak berhenti sampai di sini saja.