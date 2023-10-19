Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming RCTI+ Timnas Futsal Putri Indonesia vs Filipina di PFF Womens Tri Nation Futsal 2023, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |16:01 WIB
Link Live Streaming RCTI+ Timnas Futsal Putri Indonesia vs Filipina di PFF Womens Tri Nation Futsal 2023, Klik di Sini!
Timnas Futsal Putri Indonesia kala berlaga. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

LINK live streaming RCTI+ Timnas Futsal Putri Indonesia vs Filipina di PFF Womens Tri Nation Futsal 2023 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan tersaji di Stadion Ninoy Aquino, Manila, Filipina, pada Kamis (19/10/2023) pukul 17.00 WIB.

Ya, perjalanan Timnas Futsal Putri Indonesia di ajang PFF Womens Tri Nation Futsal 2023 akan berlanjut hari ini. Sebelumnya, Garuda Pertiwi -julukan Timnas Futsal Putri Indonesia- sudah berhasil memulai perjalanan dengan manis.

Timnas Futsal Putri Indonesia

Timnas Futsal Putri Indonesia sukses menang kala melawan Selandia baru di laga perdana. Berlaga di Stadion Ninoy Aquino, Manila, Filipina, Rabu 18 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB, Timnas Futsal Putri Indonesia menang dengan skor 3-1.

Dalam laga itu, Timnas Futsal Putri Indonesia melakukan comeback fantastis. Pasalnya, mereka harus tertinggal lebih dahulu dari Selandia Baru.

Namun, Timnas Futsal Putri Indonesia tak menyerah. Mereka justru tampak memiliki motivasi lebih untuk mengejar ketertinggalannya.

Hasilnya pun manis, Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil membalikkan keadaan. Mereka mencetak tiga gol berkat Dinar Kartika, Nisma Franscida, dan Novita Murni Piranti.

Tentu saja, kemenangan itu bertekad dilajutkan oleh Timnas Futsal Putri Indonesia saat melawan Filipina. Meski akan menghadapi tuan rumah, Timnas Futsal Putri Indonesia dipastikan tak gentar.

Halaman:
1 2
      
