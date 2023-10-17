Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Erick Thohir Pastikan Timnas Indonesia Siap Ladeni Lawan Berat di Putaran Kedua

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |23:36 WIB
Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Erick Thohir Pastikan Timnas Indonesia Siap Ladeni Lawan Berat di Putaran Kedua
Erick Thohir yakin Timnas Indonesia bisa konsisten di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia memastikan diri ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun memastikan Tim Merah Putih siap meladeni lawan berat di putaran kedua.

Timnas Indonesia membantai Brunei Darussalam dengan skor kembar 6-0 dalam dua leg Kualifikasi Piala Dunia 2026. Berlangsung di Sultan Hassanal Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan, Rabu (17/10/2023), gol Tim Merah Putih pada leg II dicetak brace Hokky Caraka (6’ dan 44’), Egy Maulana Vikri (42’), penalti Witan Sulaeman (47’), Rizky Ridho (64’) dan Ramadhan Sananta (82’).

Timnas Indonesia pun resmi dipastikan lolos ke putaran kedua. Pada putaran kedua yang berlangsung November 2023 mendatang, anak asuh Shin Tae-yong tergabung di Grup F bersama dengan Irak, Filipina dan Vietnam.

Ya, lawan-lawan di putaran kedua tentu akan lebih sulit. Bukan rahasia lagi kedua tim tersebut berada di level yang berbeda dengan Brunei Darussalam, terlebih Irak sang wakil Timur Tengah dan Vietnam selaku rival berat di kawasan Asia Tenggara.

Kendati demikian, Erick memastikan Timnas Indonesia siap tempur. Pria yang juga Menteri BUMN itu menyatakan Asnawi Mangkualam dan kolega siap meladeni lawan-lawan berat di Grup F.

Halaman:
1 2
      
