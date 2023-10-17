Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Negara yang Digeser Timnas Indonesia di Ranking FIFA Oktober 2023, Nomor 1 Wakil Afrika!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |21:59 WIB
2 Negara yang Digeser Timnas Indonesia di Ranking FIFA Oktober 2023, Nomor 1 Wakil Afrika!
Berikut 2 negara yang digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA Oktober 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 2 negara yang digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA Oktober 2023 akan diulas Okezone. Menurut perhitungan laman football-ranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 16,95 poin di ranking FIFA, setelah dua kali menang 6-0 atas Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Berkat tambahan poin di atas, koleksi angka Timnas Indonesia di ranking FIFA menembus 1069,82 angka. Hasil ini sudah cukup bagi Timnas Indonesia naik dua anak tangga di ranking FIFA Oktober 2023, yakni melesat dari posisi 147 ke 145 dunia.

Lantas, negara mana saja yang posisinya digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA Oktober 2023? Berikut 2 negara yang digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA Oktober 2023:

2. Timnas St Kitts and Nevis

Timnas St Kitts and Nevis

St Kitts and Nevis sebenarnya melakoni dua pertandingan di FIFA Matchday Oktober 2023. Negara Keith Kayamba Gumbs ini menang 3-2 atas Sint Marteen di pertemuan pertama, sebelum akhirnya tumbang 0-1 di bentrok kedua dalam lanjutan CONCACAF Nations League B 2023-2024.

Meski begitu, St Kitts and Nevis tidak mendapatkan atau pengurangan poin dari dua laga di atas. Hal itu karena Sint Marteen ternyata belum tercatat sebagai anggota FIFA.

Alhasil, Timnas St Kitts and Nevis turun satu anak tangga dari posisi 146 ke 147 dunia. Timnas St Kitts and Nevis kini mengemas 1,058.06 angka.

Halaman:
1 2
      
