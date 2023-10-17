Hasil Timnas Korea Selatan vs Timnas Vietnam di Laga Uji Coba: The Golden Stars Terbantai 0-6!

SUWON - Hasil Timnas Korea Selatan vs Timnas Vietnam di laga uji coba internasional sudah diketahui. Duel di Suwon World Cup Stadium, Suwon, Selasa (17/10/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor telak 5-0 untuk Taeguk Warriors.

Gol bagi tuan rumah dibagi rata oleh Kim Min-jae (5'), Hwang Hee-chan (27'), bunuh diri Vo Minh Trong (50'), Son Heung-min (60'), Lee Kang-in (70'), dan Jeong Woo-yeong (86'). Vietnam benar-benar dibuat tidak berdaya.

Jalannya Pertandingan

Tak butuh waktu lama bagi Korea Selatan untuk memecah kebuntuan. Baru berjalan lima menit, Korea Selatan ungguk lebih dulu lewat tandukan Kim Min-jae yang memanfaatkan sepak pojok.

Vietnam begitu inferior di hadapan Korea Selatan. Menit 27, Korea Selatan berhasil menggandakan keunggulan via tembakan Hwang Hee-chan yang memanfaatkan umpan Lee Jae-sung.

Tak ada gol tambahan tercipta hingga babak pertama berakhir. Paruh pertama pun berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan tuan rumah.

Vietnam kembali menelan pil pahit kala laga memasuki menit 50. Bek kiri mereka, Vo Minh Trong melakukan gol bunuh diri kala salah mengantisipasi umpan silang Son Heung-min. Selang 10 menit giliran Son Heung-min yang mencatatkan namanya di papan skor.