HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

San Marino Tantang Denmark: Pertarungan untuk Tiket Langsung ke Piala Euro dalam Laga Kualifikasi Euro 2024, Dini Hari Nanti, LIVE di iNews

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |14:45 WIB
San Marino Tantang Denmark: Pertarungan untuk Tiket Langsung ke Piala Euro dalam Laga Kualifikasi Euro 2024, Dini Hari Nanti, LIVE di iNews
Saksikan laga Kualifikasi Piala Eropa 2024 hanya di iNews (Foto: MNC Media)
A
A
A

Dalam laga Kualifikasi Euro 2024 yang mempertemukan dua tim dari grup H, San Marino dan Denmark akan beradu kekuatan, dini hari nanti, Rabu (18/10). San Marino akan menjadi tuan rumah dalam pertandingan yang sangat dinantikan ini, semua mata akan tertuju untuk melihat siapa yang akan mengambil langkah maju menuju Piala Euro 2024.

Usai membukukan kemenangan ketiga berturut-turut di Grup H, Denmark mengambil satu langkah lebih dekat untuk mengamankan penampilan di Piala Euro 2024, Denmark melangkah menuju kemenangan atas sesama pesaingnya Kazakhstan pada hari Sabtu, ketika Robert Skov mencetak gol untuk memberi mereka keunggulan tiga gol yang tak terbantahkan.

Timnas Denmark

Kemenangan krusial 3-1 di Kopenhagen membuat pasukan Kasper Hjulmand memiliki poin yang sama dengan pemimpin Grup H, yakni Slovenia, dan dua tim teratas kini membuka selisih 4 poin dari Kazakhstan dan Finlandia dengan tiga pertandingan tersisa untuk dimainkan.

Hasilnya, Denmark akan lolos minggu ini jika mereka mampu mengalahkan San Marino untuk kedua kalinya, serta jika Slovenia terhindar dari kekalahan melawan Irlandia Utara dan Kazakhstan bermain imbang dengan Finlandia.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
