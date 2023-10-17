Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min Tak Sabar Lakoni Laga Timnas Korea Selatan vs Vietnam

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |10:08 WIB
Bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min Tak Sabar Lakoni Laga Timnas Korea Selatan vs Vietnam
Son Heung-min tak sabar bela Korea Selatan di laga kontra Vietnam (Foto: REUTERS)
A
A
A

BINTANG Tottenham Hotspur Son Heung-min mengaku tak sabar untuk segera melakoni laga Timnas Korea Selatan vs Vietnam. Son dikabarkan akan tampil dalam pertandingan yang akan digelar pada Selasa (17/10/2023) pukul 18.00 WIB nanti.

Sang striker Tottenham mengaku selalu ingin bermain pada setiap pertandingan. Laga ini sendiri bakal digelar di Stadion Piala Dunia Suwon, Korea Selatan.

Son Heung-min

"Saya selalu ingin bermain di setiap pertandingan. Saya tidak serakah untuk hal-hal lain tetapi saya tidak sabar untuk turun dan bermain," ujarnya, dipetik dari The Thao, Senin (16/10/2023).

Tak sekadar bermain, Son bertekad untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dia tidak memandang peringkat lawannya yang tak sepadan dengan timnya.

Saat ini diketahui Korea Selatan duduk di peringkat ke-25 dunia menurut Football Ranking. Sementara Vietnam masih berada di posisi ke-94 dunia.

"Saya ingin melakukannya dan saya akan mempersiapkannya dengan baik. Saya pikir ini adalah sesuatu yang hebat jika saya menunjukkan penampilan terbaik saya di lapangan jika saya mendapat kesempatan bermain untuk Korea Selatan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180197/dewa_united-yK7c_large.jpg
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Dewa United Menang 4-0 atas Tainan City: Disalip Kamboja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180059/justin_hubner-G086_large.jpg
Statistik Mentereng Justin Hubner saat Antar Fortuna Sittard Bungkam Gemert 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180061/kevin_diks-wXYk_large.jpg
Kisah Kevin Diks yang Sukses Bawa Borussia Monchengladbach Akhiri Puasa Kemenangan Selama 2 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180063/calvin_verdonk-VrPK_large.jpg
Makin Pede, Calvin Verdonk Siap Terus Sumbang Assist ke LOSC Lille
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638121/5-pelatih-top-dunia-tanpa-klub-jadi-alternatif-timnas-indonesia-bakal-dilirik-pssi-gcq.webp
5 Pelatih Top Dunia Tanpa Klub Jadi Alternatif Timnas Indonesia, Bakal Dilirik PSSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_foto_persib.jpg
Bojan Hodak Beri Kabar Bagus jelang Persib Bandung Lawan Bali United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement