Bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min Tak Sabar Lakoni Laga Timnas Korea Selatan vs Vietnam

BINTANG Tottenham Hotspur Son Heung-min mengaku tak sabar untuk segera melakoni laga Timnas Korea Selatan vs Vietnam. Son dikabarkan akan tampil dalam pertandingan yang akan digelar pada Selasa (17/10/2023) pukul 18.00 WIB nanti.

Sang striker Tottenham mengaku selalu ingin bermain pada setiap pertandingan. Laga ini sendiri bakal digelar di Stadion Piala Dunia Suwon, Korea Selatan.

"Saya selalu ingin bermain di setiap pertandingan. Saya tidak serakah untuk hal-hal lain tetapi saya tidak sabar untuk turun dan bermain," ujarnya, dipetik dari The Thao, Senin (16/10/2023).

Tak sekadar bermain, Son bertekad untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dia tidak memandang peringkat lawannya yang tak sepadan dengan timnya.

Saat ini diketahui Korea Selatan duduk di peringkat ke-25 dunia menurut Football Ranking. Sementara Vietnam masih berada di posisi ke-94 dunia.

"Saya ingin melakukannya dan saya akan mempersiapkannya dengan baik. Saya pikir ini adalah sesuatu yang hebat jika saya menunjukkan penampilan terbaik saya di lapangan jika saya mendapat kesempatan bermain untuk Korea Selatan,” lanjutnya.