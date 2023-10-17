Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Vietnam Kejutkan Timnas Korea Selatan Asuhan Jurgen Klinsmann di Laga Uji Coba Malam Ini?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |09:41 WIB
Timnas Vietnam Kejutkan Timnas Korea Selatan Asuhan Jurgen Klinsmann di Laga Uji Coba Malam Ini?
Timnas Korea Selatan kala berlatih. (Foto: Instagram/@thekfa)
A
A
A

TIMNAS Vietnam kejutkan Timnas Korea Selatan asuhan Jurgen Klinsmann di laga uji coba malam ini? The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- akan menantang Korea Selatan pada FIFA Matchday Oktober 2023 di Suwon World Cup Stadium, Suwon, Korea Selatan, Selasa (17/10/2023) pukul 18.00 WIB.

Jika melihat ranking FIFA kedua tim, Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- asuhan Jurgen Klinsmann jauh lebih unggul ketimbang Vietnam. Timnas Korea Selatan saat ini menempati ranking 26 dunia atau ketiga di level Asia, sedangkan Vietnam menduduki ranking 95 dunia.

Timnas Vietnam

Kendati demikian, pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, mengatakan anak asuhnya siap tempur dan sudah tak sabar menantang Korea Selatan. Terlebih, mereka ingin berduel dengan bintang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, meski sang pemain belum bisa dipastikan sudah siap diturunkan atau tidak.

“Saya dengar para pemain Vietnam sangat menantikan untuk bermain bersama Son Heung-min. Para pemain ini nantinya bisa bermain melawan tim kuat seperti Korea. Saya yakin ini akan menjadi landasan yang baik bagi kita untuk membangun Timnas Vietnam di masa depan,” kata Philippe Troussier, dikutip dari Soha.vn.

Lebih lanjut, juru taktik asal Prancis itu dengan percaya diri bahwa skuad The Golden Star mampu mendapat hasil yang maksimal di markas Korea Selatan. Pasalnya, Philippe Troussier menilai Vietnam mempunyai filosofi dan strategi yang baru.

Halaman:
1 2
      
