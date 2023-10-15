Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Sudah Tua, Cristiano Ronaldo Masih Dibutuhkan di Timnas Portugal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |02:47 WIB
Meski Sudah Tua, Cristiano Ronaldo Masih Dibutuhkan di Timnas Portugal
Pemain Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. (Foto: Reuters)
A
A
A

LISBON – Meski sudah tua, Cristiano Ronaldo ternyata masih sangat dibutuhkan oleh Tim Nasional (Timnas) Portugal. Menanggapi hal itu, pelatih Timnas Portugal, Roberto Martinez, mengakui CR7 masih menjadi sosok terpenting di skuadnya.

Alasannya pun sederhana, karena Ronaldo mampu menjaga kualitasnya meski sudah berusia 38 tahun. Meski sudah tua, Ronaldo masih bisa produktif dalam mencetak gol dan bila melihat dari sisi pengalaman, kehadiran pemain Al Nassr itu baik untuk menjadi penutan pemain lainnya.

Jadi, karena Ronaldo masih cukup apik performanya meskipun sudah berusia 38 tahun, Roberto Martinez pun masih memanggilnya ke Timnas Portugal. Jadi, pemain itu cukup penting saat bersama klub ataupun timnas karena kontribusinya.

"Cristiano baik-baik saja, dia bermain banyak menit dan mencetak banyak gol bersama klubnya. Dia punya banyak pengalaman di tim nasional," kata Roberto Martinez dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (14/10/2023).

Cristiano Ronaldo

Pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan kehadiran Ronaldo dalam timnya dapat menambah motivasi para pemain muda. Alhasil, timnya akan kompak dan siap meraih hasil maksimal dari laga ke laga.

"Dia mewakili stimulus dan referensi bagi generasi muda," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179429/gianni_infantino-YCfK_large.jpg
Tandai Era Baru, FIFA Resmi Luncurkan Piala ASEAN FIFA Melibatkan 11 Negara Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179357/turnamen_usia_dini_diharapkan_jadi_pencetak_bibit_bibit_pesepakbola_generasi_emas-D7dp_large.jpeg
Buka Turnamen Usia Dini, Gubernur Papua: Momen Lahirkan Generasi Emas Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179141/marselino_ferdinan_berpotensi_mencetak_gol_di_laga_as_trencin_vs_kfc_komarnodi_astrencin-jmSZ_large.jpg
Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga AS Trencin vs KFC Komarno di Liga Slovakia 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/50/1637143/carl-froch-nilai-kemenangan-tko-fabio-wardley-atas-joseph-parker-terlalu-cepat-jkr.webp
Carl Froch Nilai Kemenangan TKO Fabio Wardley atas Joseph Parker Terlalu Cepat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/gelandang_persib_bandung_adam_alis_kiri.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persib Vs Persis di Super League Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement