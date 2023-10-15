Meski Sudah Tua, Cristiano Ronaldo Masih Dibutuhkan di Timnas Portugal

LISBON – Meski sudah tua, Cristiano Ronaldo ternyata masih sangat dibutuhkan oleh Tim Nasional (Timnas) Portugal. Menanggapi hal itu, pelatih Timnas Portugal, Roberto Martinez, mengakui CR7 masih menjadi sosok terpenting di skuadnya.

Alasannya pun sederhana, karena Ronaldo mampu menjaga kualitasnya meski sudah berusia 38 tahun. Meski sudah tua, Ronaldo masih bisa produktif dalam mencetak gol dan bila melihat dari sisi pengalaman, kehadiran pemain Al Nassr itu baik untuk menjadi penutan pemain lainnya.

Jadi, karena Ronaldo masih cukup apik performanya meskipun sudah berusia 38 tahun, Roberto Martinez pun masih memanggilnya ke Timnas Portugal. Jadi, pemain itu cukup penting saat bersama klub ataupun timnas karena kontribusinya.

"Cristiano baik-baik saja, dia bermain banyak menit dan mencetak banyak gol bersama klubnya. Dia punya banyak pengalaman di tim nasional," kata Roberto Martinez dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (14/10/2023).

Pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan kehadiran Ronaldo dalam timnya dapat menambah motivasi para pemain muda. Alhasil, timnya akan kompak dan siap meraih hasil maksimal dari laga ke laga.

"Dia mewakili stimulus dan referensi bagi generasi muda," ucapnya.