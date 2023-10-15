Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Alasan Persib Bandung Main Bagus hingga Sukses Bertarung di 3 Besar Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |02:18 WIB
Ini Alasan Persib Bandung Main Bagus hingga Sukses Bertarung di 3 Besar Liga 1 2023-2024
Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung akhir-akhir ini berhasil bermain baik, terbukti mereka mampu melibas empat laga terakhir mereka di Liga 1 2023-2024 dengan kemenangan. Berkat penampilan apik itu, Persib menempati posisi ketiga dengan 27 poin dari tujuh kemenangan, enam imbang, dan dua kekalahan.

Lantas apa yang membuat permainan Persib menjadi lebih baik? Menurut pemaparan asisten pelatih Persib, Miro Petric pencapaian timnya sejauh ini itu berkat kerja keras dan kondisi fisik pemain yang cukup matang. Sebab, hal itu membuat Skuad Maung Bandung -julukan Persib- dapat tampil maksimal dalam setiap laga.

Faktor fisik memang menjadi fokus utama yang ditingkatkan oleh tim pelatih secara bertahap. Alhasil, Persib merasakan manisnya dengan mencatat empat kemenangan beruntun.

Sesi latihan Persib Bandung

“Pada empat pertandingan terakhir bisa dilihat di babak kedua level permainan tidak berubah. Jadi kebugaran pemain sudah sangat baik," kata Miro dilansir dari laman Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (15/10/2023).

"Di pekan pertama dalam masa jeda selama dua pekan ini, kami coba untuk terus membenahi fisik pemain. Saya sudah puas sejauh ini,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
