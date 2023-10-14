Rekor Statistik David Da Silva Kian Mentereng Menjadi Mesin Cetak Gol Persib Bandung

REKOR statistik David Da Silva kian mentereng menjadi mesin cetak gol Persib Bandung. Pemain asal Brasil itu mampu mencetak rekor statistik yang mentereng di Liga 1 2023-2024.

Tentu saja pencapaian itu membuat David dikenal sebagai mesin gol Persib. Lalu, seperti apa rekor statistik sang penyerang?

David mencatatkan rekor dalam satu musim bersama dengan Persib. Hal itu dibuktikan dengan torehan 24 gol pada Liga 1 2022-2023.

Sementara itu, di Liga 1 2023-2024, David sudah mengemas 10 gol dalam 13 kali bermain. Striker berkepala plontos itu masuk dalam jajaran top skor Liga 1 2023-2024.

Jika ditotal, David mengemas 43 gol dalam 64 pertandingan di semua kompetisi bersama Persib Bandung sejak tiba pada tengah musim 2021-2022. Torehan itu membuatnya menjadi mesin gol mematikan.