Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rekor Statistik David Da Silva Kian Mentereng Menjadi Mesin Cetak Gol Persib Bandung

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |01:33 WIB
Rekor Statistik David Da Silva Kian Mentereng Menjadi Mesin Cetak Gol Persib Bandung
Rekor dan statistik David da Silva menjadi mesin gol Persib Bandung (Foto: Instagram/@davidasilva14)
A
A
A

REKOR statistik David Da Silva kian mentereng menjadi mesin cetak gol Persib Bandung. Pemain asal Brasil itu mampu mencetak rekor statistik yang mentereng di Liga 1 2023-2024.

Tentu saja pencapaian itu membuat David dikenal sebagai mesin gol Persib. Lalu, seperti apa rekor statistik sang penyerang?

David da Silva membawa Persib Bandung unggul 1-0 atas Bhayangkara FC (Foto: Persib Bandung)

David mencatatkan rekor dalam satu musim bersama dengan Persib. Hal itu dibuktikan dengan torehan 24 gol pada Liga 1 2022-2023.

Sementara itu, di Liga 1 2023-2024, David sudah mengemas 10 gol dalam 13 kali bermain. Striker berkepala plontos itu masuk dalam jajaran top skor Liga 1 2023-2024.

Jika ditotal, David mengemas 43 gol dalam 64 pertandingan di semua kompetisi bersama Persib Bandung sejak tiba pada tengah musim 2021-2022. Torehan itu membuatnya menjadi mesin gol mematikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/51/1637059/menyelinap-di-tikungan-akhir-dki-jakarta-kunci-gelar-juara-umum-pon-bela-diri-kudus-2025-mjz.webp
Menyelinap di Tikungan Akhir, DKI Jakarta Kunci Gelar Juara Umum PON Bela Diri Kudus 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/malut_united_menang_tipis_1_0_atas_semen_padang_da.jpg
Hasil Malut United vs Semen Padang di Super League: Del Pino Tentukan Kemenangan Laskar Kie Raha
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement