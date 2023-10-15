Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Menpora Italia Konfirmasi Bakal Bangun Stadion Baru di Milan dan Roma

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |01:42 WIB
Menpora Italia Konfirmasi Bakal Bangun Stadion Baru di Milan dan Roma
Markas AC Milan dan Inter Milan, Stadion San Siro. (Foto: Media AC Milan)
A
A
A

ROMA - Menteri Olahraga Italia, Andrea Abodi, mengonfirmasi akan adanya stadion baru yang akan dibangun di kota Milan dan Roma. Tentunya kabar itu menjadi sebuah hal yang baik mengingat dua kota itu memiliki stadion yang dipakai lebih dari satu klub.

Saat ini ada San Siro yang merupakan stadion terbesar di Milan untuk markas Inter Milan dan AC Milan. Sementara itu, di Roma ada Stadion Olimpico sebagai markas AS Roma dan Lazio.

Andrea Abodi pun pada akhirnya menyetujui Pembangunan stadion baru. Ia pun mengatakan Milan menjadi prioritas untuk segera dibangun stadion baru.

Pasalnya, kota itu akan menjadi tuan rumah Piala Eropa 2032 yang membuat persiapan secara perlahan dilakukan.

Stadion Olimpico

"Di Milan dan Roma saya yakin setidaknya satu stadion baru akan dibangun," kata Andrea Abodi dilansir dari Tuttomercato, Minggu (15/10/2023).

Abodi mengatakan selain itu pemerintah Italia memang sudah berkomitmen menambah fasilitas olahraga kelas dunia. Jadi, di Roma juga akan dibangun stadion dan menyusul di kota-kota lainnya.

Halaman:
1 2
      
