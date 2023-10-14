Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curhat Cristiano Ronaldo, Khawatir Cedera Hambat Mimpinya Bawa Timnas Portugal ke Final Piala Eropa 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |19:36 WIB
Curhat Cristiano Ronaldo, Khawatir Cedera Hambat Mimpinya Bawa Timnas Portugal ke Final Piala Eropa 2024
Cristiano Ronaldo kala membela Timnas Portugal. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

BINTANG Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, curhat soal kekhawatirannya dalam mewujudkan mimpi membawa timnya lolos ke final Piala Eropa 2024. Dia mengaku dihantui rasa khawatir akan cedera dalam perjalanan membawa tim lolos ke final Piala Eropa 2024.

Diketahui, Timnas Portugal kini sedang memuncaki klasemen Grup J dalam Kualifikasi Piala Eropa 2024. Tim berjuluk Seleccao das Quinas itu sudah mengemas 21 poin.

Cristiano Ronaldo

Dengan raihan itu, Timnas Portugal pun sudah dipastikan mengamankan satu tiket tampil di putaran final Piala Eropa. Mendapati pencapaian manis ini, Cristiano Ronaldo mengaku senang bisa tampil dalam ajang tersebut.

Namun ternyata, ada kekhawatiran yang tetap dirasakan Ronaldo. Dia cemas badai cedera bakal menimpanya sehingga malah harus absen membela Timnas Portugal di Piala Eropa 2024 nanti.

"Saya berharap untuk berada di sana (Piala Eropa 2024). Saya berharap tidak mengalami masalah, cedera," kata Cristiano Ronaldo, dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (14/10/2023).

Halaman:
1 2
      
