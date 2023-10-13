Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Elkan Baggott Marahi Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam di Laga Kontra Brunei Darussalam, Ini Buktinya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |14:12 WIB
Elkan Baggott Marahi Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam di Laga Kontra Brunei Darussalam, Ini Buktinya!
Timnas Indonesia saat bersiap menghadapi Brunei di leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

ELKAN Baggott memarahi kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam di laga kontra Brunei Darussalam. Momen itu terjadi di menit 65 pertandingan ketika Timnas Indonesia sedang unggul 3-0 atas Brunei Darussalam.

Lantas, kok bisa seorang kapten Timnas Indonesia dimarahi Elkan Baggott? Di menit 65 pertandingan, Brunei akan melepaskan sepakan ke gawang.

Elkan Baggott memarahi Asnawi Mangkualam

(Elkan Baggott memarahi Asnawi Mangkualam di laga Timnas Indonesia vs Brunei. (Foto: TikTok/@hizlolly)

Saat itu, empat bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Elkan Baggott dan Pratama Arhan membentuk posisi sejajar demi mengantisipasi serangan sang lawan.

Namun, dalam praktiknya, Asnawi Mangkualam terlalu mundur sehingga jika dilakukan jebakan offside, pemain milik Jeonnam Dragons ini diprediksi bakal telat melakukan pergerakan. Elkan Baggott yang melihat keanehan langsung menegur Asnawi Mangkualam.

Secara lantang, bek bertinggi badan 194 sentimeter ini langsung membentak Asnawi Mangkualam. Elkan Baggott meminta Asnawi Mangkualam untuk sedikit maju guna menyejajarkan posisi dengannya.

Melihat fakta ini setidaknya apa yang dikatakan winger Timnas Indonesia, Rafael Struick, terbukti tepat. Dalam wawancara yang dilakukan akun Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, Rafael Struick ditanya siapa pemain Timnas Indonesia yang paling serius saat berlatih.

Halaman:
1 2
      
