HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Kritik 2 Pemain Timnas Indonesia saat Menang 6-0 atas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |12:59 WIB
Shin Tae-yong Kritik 2 Pemain Timnas Indonesia saat Menang 6-0 atas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Shin Tae-yong kritik 2 pemain Timnas Indonesia saat menang 6-0 atas Brunei. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
SHIN Tae-yong kritik 2 pemain Timnas Indonesia saat menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB. Dua pemain yang menjadi sorotan Shin Tae-yong adalah Ramadhan Sananta dan Sandy Walsh.

Dua nama ini sebenarnya main bagus di laga semalam. Ramadhan Sananta mencetak dua gol meski baru bermain di babak kedua, atau tepatnya di menit 58.

Sandy Walsh

(Sandy Walsh tampil oke di laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam)

Sementara itu, Sandy Walsh dimainkan Shin Tae-yong bukan di posisi aslinya, yakni fullback kanan. Shin Tae-yong memainkan Sandy Walsh sebagai gelandang sentral dan pemain berdarah Belanda itu sejatinya dapat mengontrol lini tengah secara baik.

Bahkan gol penalti yang diciptakan Ramadhan Sananta di menit 63 terjadi setelah Sandy Walsh dijatuhkan pemain Brunei Darussalam di kotak terlarang. Meski tampil oke, Shin Tae-yong menilai Sandy Walsh mesti meningkatkan lagi kualitasnya.

"Saya lihat masih banyak kekurangan. Saya berharap Sandy Walsh bisa menunjukkan yang lebih baik ke depannya," kata Shin Tae-yong dalam konfensi pers pascalaga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam.

Bagaimana dengan Ramadhan Sananta? Shi Tae-yong menilai penyerang Persis Solo ini belum cukup kuat bermain 90 menit. Karena itulah, Ramadhan Sananta tak kunjung bermain sebagai starter di Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong.

