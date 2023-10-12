Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Kualifikasi Piala Eropa 2024 Malam Ini: Ada Timnas Spanyol vs Skotlandia!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |18:00 WIB
Jadwal Kualifikasi Piala Eropa 2024 Malam Ini: Ada Timnas Spanyol vs Skotlandia!
Timnas Spanyol bakal tampil di kualifikasi Piala Eropa 2024 (Foto: REUTERS)
JADWAL Kualifikasi Piala Eropa 2024 malam ini, Kamis 12 Oktober 2023 hingga Jumat (13/10/2023) dini hari WIB akan diulas Okezone. Dari delapan pertandingan pada malam ini, di antaranya ada duel Timnas Spanyol vs Skotlandia hingga Kroasia vs Turki!

Seperti diketahui, Kualifikasi Piala Eropa 2024 akan memasuki pekan ketujuh yang dimulai Kamis (12/10/2023) malam WIB. Mengutip dari soccerway, ada delapan pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2024 malam ini dari Grup A, Grup D, Grup E, dan Grup I.

Timnas Spanyol

Laga-laga seru malam ini dimulai dari pertandingan Grup D yang mempertemukan Latvia vs Armenia pada pukul 23.00 WIB. Setelah itu, ada big match di Grup A pada Jumat (13/10/2023) dini hari WIB antara Timnas Spanyol vs Skotlandia pukul 01.45 WIB.

Tim Matador -julukan Timnas Spanyol- saat ini masih menempati posisi kedua Grup A dengan koleksi 9 poin. Juara Piala Dunia 2010 itu tertinggal 6 poin dari Skotlandia yang memuncaki klasemen sementara.

Skotlandia secara mengejutkan tampil memukau dengan mencatat 5 kemenangan beruntun dan meraih poin sempurna, 15 angka. Sebab itu, Spanyol wajib menang atas Skotlandia agar bisa memangkas ketertinggalannya.

