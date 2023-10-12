Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Keturunan yang Ikut TC Timnas Indonesia U-17 di Jerman Jelang Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Berdarah Batak!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |13:26 WIB
SEBANYAK 3 pemain keturunan yang ikut pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17 di Jerman jelang Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Skuad Timnas Indonesia U-17 bakal mentas di Piala Dunia U-17 2023 yang digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia.

Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17- masuk Grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Sebagai persiapan jelang Piala Dunia U-17 2023, skuad Timnas Indonesia U-17 asuhan Bima Sakti saat ini tengah melangsungkan pemusatan latihan di Jerman.

Pasukan Bima Sakti itu pun sudah melalukan sejumlah uji coba melawan tim lokal. Tercatat, Timnas Indonesia U-17 kalah dari TSV Meerbusch U-17 dengan skor 0-1, kemudian menang 1-0 atas SC Paderborn Youth, menang atas VFL Osnabruck U-19 (2-1), serta kalah dari Eintracht Frankfurt U-19 (0-3).

Terlepas dari hasil yang beragam itu, pemusatan latihan skuad Timnas Indonesia U-17 di Jerman ternyata diikuti sejumlah pemain keturunan. Menurut laporan akun Intstagram @footballtalentnesia, ada 3 pemain keturunan yang ikut pemusatan latihan Garuda Asia di sana. Siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Pemain Keturunan yang Ikut TC Timnas Indonesia U-17 di Jerman Jelang Piala Dunia U-17 2023:

3. Amar Rayhan Brkic

Amar Rayhan Brkic

Amar Rayhan Brkic merupakan pemain berdarah Jerman-Indonesia yang lahir di Frankurt pada 11 Juli 2007. Pemain 16 tahun itu kini membela klub asal Jerman, Hoffenheim U-17, dan berposisi sebagai winger kanan.

Amar Rayhan Brkic bergabung dengan Hoffenheim U-17 sejak awal musim 2023-2024 dan telah tampil di Bundesliga U-17. Belakangan, pemain dengan tinggi badan 166 cm itu diketahui ikut pemusatan latihan Timnas Indonesia U-17 di Jerman.

2
      
