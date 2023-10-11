Erick Thohir Sebut Pemakaian VAR di Piala Dunia U-17 2023 Pematangan untuk Liga 1

JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan penerapan Video Assistant Referee (VAR) pada Piala Dunia U-17 2023 adalah pematangan untuk Liga 1. Dengan demikian, teknologi tersebut dapat berjalan efektif pada kompetisi kasta teratas di Indonesia.

Sebelumnya, PSSI sudah menargetkan VAR dapat diterapkan di 18 stadion Liga 1 pada Februari 2024. Hal itu dilakukan guna meningkatkan kualitas kompetisi karena teknologi tersebut menjadi kebutuhan mendesak saat ini.

Erick memastikan wasit-wasit Indonesia juga akan dilibatkan dalam pelatihan penerapan VAR pada Piala Dunia U-17 2023. Dengan demikian, penyerapan ilmu untuk penerapan teknologi itu dapat maksimal.

"Gini, bahwa penggunaan VAR di Piala Dunia U-17 itu sama dengan sistem yang kami akan pakai dengan liga. Jadi, sama sistemnya," ujar Erick dalam wawancara di Jakarta, dikutip pada Rabu (11/10/2023).

"Fase pertama training sudah dilakukan, fase kedua saat bersamaan dengan Piala Dunia (U-17) kami juga akan ikut serta karena ini training terbagus," imbuhnya.

Sebelumnya, Komite Wasit FIFA telah memilih 18 wasit dan 36 asisten wasit untuk Piala Dunia U-17. Selain itu, sebanyak 18 official video match telah ditunjuk untuk ajang tersebut.