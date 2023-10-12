Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Klik di Sini!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |13:00 WIB
Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Klik di Sini!
Timnas Indonesia hadapi Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Vision+ Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dapat Anda klik di sini! Pertemuan pertama kedua tim sesama Asia Tenggara tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (12/10/2023) pukul 19.00 WIB dan disiarkan secara live streaming Vision+!

Di atas kertas, skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia- jauh lebih diunggulkan ketimbang Brunei Darussalam. Selain bermain di kandangnya sendiri, pasukan Shin Tae-yong itu memiliki kedalam skuad yang mumpuni dan diperkuat pemain intinya termasuk Elkan Baggott hingga Ramadhan Sananta.

Rafael Struick

Namun, Shin Tae-yong harus rela bahwa Rafael Struick dan Marselino Ferdinan absen pada kontra Brunei Darussalam di leg I babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu. Di sisi lain, ia tak menutup kemungkinan akan menurunkan kedua pemain abroad itu pada leg II di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan pada Kamis 17 Oktober 2023 mendatang.

“Pastinya Marselino dan Rafael tak akan masuk skuad, apalagi Rafael akan keluar dari daftar nama 23 pemain, sebelum ke Timnas memang sudah cedera,” ungkap Shin Tae-yong pada konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di SUGBK yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Rabu (11/10/2023).

“Mungkin bisa saja saya mainkan dua pemain ini di laga tandang (leg II),” imbuh pelatih asal Korea Selatan itu.

Tentunya, kemenangan atas Tebuan -julukan Brunei Darussalam- menjadi harga mati bagi Timnas Indonesia. Jika menang agregat atas Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina.

Halaman:
1 2
      
