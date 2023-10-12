Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Pemain Timnas Indonesia Witan Sulaeman Bersanding Bareng Lionel Messi hingga Luis Diaz di Instagram FIFA!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |11:44 WIB
Penyebab Pemain Timnas Indonesia Witan Sulaeman Bersanding Bareng Lionel Messi hingga Luis Diaz di Instagram FIFA!
Witan Sulaeman bersanding bareng pemain-pemain top lain di Instagram FIFA. (Foto: Instagram/@fifaworldcup)
A
A
A

PENYEBAB pemain Timnas Indonesia Witan Sulaeman bersanding bareng Lionel Messi hingga Luis Diaz di Instagram FIFA, @fifaworldcup, akan diulas Okezone. Unggahan mengejutkan dikeluarkan akun @fifaworldcup pada Rabu, 11 Oktober 2023 malam WIB.

Saat itu, mereka menampilkan sejumlah pemain top dunia yang saling berangkulan layaknya berfoto sebelum pertandingan. Beberapa di antaranya Alisson Becker (Brasil), Lionel Messi (Argentina), Federico Valverde (Uruguay), Luis Diaz (Kolombia), Alexis Sanchez (Cile) hingga Witan Sulaeman (Timnas Indonesia).

Witan Sulaeman

Witan Sulaeman

Kemudian pertanyaan muncul, kok bisa ada foto Witan Sulaeman yang disandingkan dengan nama-nama di atas? Usut punya usut, nama-nama ini ditampilkan karena negara-negara mereka ambil bagian di Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2023 ini.

Brasil, Argentina, Cile, Uruguay ambil bagian di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sejauh ini, baru dua konfederasi yang melangsungkan kualifikasi piala dunia, yakni AFC (Asia) dan CONMEBOL (Amerika Selatan). Konfederasi lain seperti Eropa (UEFA), Oseania (OFC) hingga Afrika (CAF) masih disibukkan dengan agenda masing-masing di kawasan mereka.

UEFA masih disibukkan dengan Kualifikasi Piala Eropa 2024, begitu juga dengan CAF yang masih berkutat dengan Kualifikasi Piala Eropa 2024. Lantas, kenapa pemain Timnas Indonesia yang muncul? Kenapa bukan pemain dari negara Asia lain?

