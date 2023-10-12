Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Finis Ketiga, Timnas Futsal Indonesia Gagal Lolos ke Putaran Final

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |00:52 WIB
Klasemen Akhir Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Finis Ketiga, Timnas Futsal Indonesia Gagal Lolos ke Putaran Final
Berikut klasemen akhir Grup B Piala Asia Futsal 2024. (Foto: Instagram/@federasifutsal_id)
A
A
A

KLASEMEN akhir Grup B Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 sudah diketahui. Timnas Futsal Indonesia dinyatakan gagal lolos ke Piala Asia Futsal 2024 karena hanya finis di posisi tiga Grup B dengan koleksi tiga angka.

Setelah menang 12-0 atas Makau dan bermain 7-7 kontra Afghanistan, Timnas Futsal Indonesia asuhan Marcos Sorato ditumbangkan Arab Saudi dengan skor 2-3 di Green Hall, Damman, Arab Saudi, pada Kamis (12/10/2023) dini hari WIB.

Timnas Futsal Indonesia

Timnas Futsal Indonesia tampil tertekan saat bersua Arab Saudi. Terbukti di babak pertama, Evan Soumilena dan kawan-kawan tertinggal 0-3.

Di babak kedua, Timnas Futsal Indonesia mencoba bangkit. Hasilnya, mereka sukses mencetak dua gol via aksi Ardiansyah Runtuboy dan Firman.

Sayangnya, dua gol itu belum cukup menghindari kekalahan bagi Timnas Futsal Indonesia. Padahal, hasil imbang sudah cukup bagi Timnas Futsal Indonesia lolos ke Piala Asia Futsal 2024.

Hasil ini membuat Afghanistan finis sebagai juara Grup B dengan tujuh angka. Menyusul Arab Saudi di tempat kedua dengan enam angka. Sementara itu, Makau berada di posisi juru kunci dengan nol poin.

Halaman:
1 2
      
