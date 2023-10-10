Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Bongkar Penyebab Batal Pacaran dengan Paris Hilton

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |18:16 WIB
Cristiano Ronaldo Bongkar Penyebab Batal Pacaran dengan Paris Hilton
Paris Hilton dirumorkan sempat dekat dengan Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/parishilton)
A
A
A

MEGABINTANG Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo pernah dirumorkan dekat dengan aktris kaya raya, Paris Hilton. Namun, mereka nyatanya gagal berpacaran karena sesuatu hal dan Cristiano Ronaldo sempat beberkan penyebabnya.

Pada medio 2009 silam beredar kabar bahwa Ronaldo yang pada saat itu baru bergabung Real Madrid dekat dengan Paris Hilton. Cristiano Ronaldo dan Paris Hilton menjalani kencan singkat selama dua hari di Los Angeles, Amerika Serikat.

Salah satu tempat yang dikunjungi Cristiano Ronaldo dan Paris Hilton saat itu adalah arena hiburan malam bernama MyHouse. Keduanya berada di lokasi hingga pukul 03.00 pagi waktu setempat, sebelum keduanya pulang ke rumah saudara perempuan Paris Hilton yakni Nicky Hilton.

Dua jam setelahnya atau pukul 05.00 pagi, Cristiano Ronaldo diketahui keluar dari rumah Nicky Hilton. Kurang dari 24 jam, keduanya kembali mengadu janji untuk saling bertemu.

Hanya saja pertemuan mereka yang berlangsung beberapa hari itu tak berjalan mulus karena Ronaldo batal berpacaran dengan sosialita asal Amerika Serikat tersebut.

Cristiano Ronaldo bersama Paris Hilton

Dalam sebuah wawancara, Ronaldo membeberkan alasan yang membuat dirinya tak melanjutkan hubungan dengan perempuan yang kini sudah berusia 42 tahun tersebut. Ternyata penyebab mereka tak bersama karena masalah jarak.

Ronaldo kala itu baru bergabung dengan Madrid dari Manchester United. Fokus CR7 pada saat itu tentu adalah di Madrid bersama Los Blancos.

Sementara Paris Hilton pun tak bisa meninggalkan Amerika Serikat begitu saja. Karena hal tersebut, Ronaldo dan cicit dari pendiri Hotel Hilton, Conrad Hilton pun tak bisa berlanjut ke jenjang yang lebih serius.

Halaman:
1 2
      
