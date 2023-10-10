Cristiano Ronaldo Perpanjang Kontrak dengan Al Nassr hingga 2027 demi Tampil di Piala Dunia 2026?

CRISTIANO Ronaldo kabarnya akan memperpanjang kontraknya dengan Al Nassr hingga 2027 demi tampil di Piala Dunia 2026. Meski sudah berusia senja, sang megabintang masih berhasrat untuk tampil memperkuat Timnas Portugal di ajang dunia tersebut.

Berdasarkan laporan dari jurnalis Ali Al-Harbi, dilansir Eurosport, Cristiano Ronaldo hendak memperpanjang kontraknya bersama Al Nassr. Sang megabintang diwartakan melanjutkan kerja sama dengan klub Arab Saudi itu hingga 2027.

Ronaldo bahkan dilaporkan telah memperbarui kontraknya sebelum bergabung dengan Timnas Portugal. Sekadar informasi, kontrak Ronaldo saat ini diketahui akan berakhir pada 2025.

Setelah menambah dua tahun lagi jangka waktu kontraknya, Ronaldo pun disebut bakal pensiun nantinya. Artinya saat itu usia Ronaldo menginjak 42 tahun.

"Sebelum berangkat menuju pemusatan latihan Timnas Portugal, Ronaldo telah bertemu dengan manajemen bahwa dia mau memperbaharui kontraknya hingga awal 2027," bunyi laporan Al Harbi, dipetik dari Euro Sport, Selasa (10/10/2023).