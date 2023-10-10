Kadek Arel Berharap Bisa Segera Memperkuat Timnas Indonesia Senior

BEKASI - Pemain Bali United, Kadek Arel, menyatakan harapan besarnya untuk segera dapat memperkuat Timnas Indonesia senior. Sebab, hal itu menjadi prestasi tertinggi buatnya.

Sebagaimana diketahui, Kadek Arel menjadi langganan Timnas Indonesia kelompok umur. Jadi, dia ingin dapat meningkat ke Timnas Indonesia senior.

Nama Kadek Arel tidak masuk dalam 25 pemain Timnas Indonesia senior untuk melawan Brunei Darussalam dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (12/10/2023). Dalam skuad itu pun tidak ada pemain Bali United.

Kadek mengatakan bergabung bersama Timnas Indonesia kelompok pun banyak pengalaman berharga buatnya. Itu sebagai modal dapat menembus ke Timnas Indonesia senior.

"Tentu saya sebagai pemain bisa melihat rekan-rekan di timnas bagaimana cara bermain, itu menjadi motivasi saya untuk bisa debut di timnas senior," kata Kadek Arel di Bekasi, Minggu (8/10/2023).

Pemain berusia 18 tahun itu mengatakan akan terus berlatih agar potensinya dapat terus berkembang. Itu agar dapat segera mendapatkan kesempatan memperkuat Timnas Indonesia senior.