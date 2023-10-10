Liga 1 2023-2024: Bhayangkara FC Dikalahkan Bali United, Emral Abus Kritik Lini Serang The Guardian

BEKASI - Pelatih Bhayangkara Presisi Indonesia FC, Emral Abus, menyoroti lini serang timnya yang kerap gagal memanfaatkan peluang di lapangan. Padahal, sang pelatih mengatakan dirinya tidak menemukan masalah apapun dalam hal penyelesaian akhir selama sesi latihan.

Bhayangkara FC masih berkutat di dasar klasemen sementara Liga 1 2023-2024 usai lagi-lagi menelan kekalahan. Kali ini, kekalahan didapat Bhayangkara FC dari Bali United dengan skor 1-2 pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (8/10/2023).

Gol Bali United dicetak Eber Bessa (34’) dan Elias Dolah (44’), Bhayangkara FC memberi perlawanan lewat tandukan Sani Rizki (67’). Sejatinya, Bhayangkara FC memiliki peluang emas untuk memenangkan pertandingan.

Namun sayang para pemain The Guardians -julukan Bhayangkara FC- selalu gagal memaksimalkan peluang emas. Pada menit 22, tembakan Crislan Henrique dari jarak dekat membentur mistar.

Kemudian pada menit 49, Sani Rizki tak mampu mencetak gol meski sudah berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Bali United, Adilson Maringa. Emral Abus heran sebab peluang-peluang semacam itu selalu bisa dikonversikan menjadi gol ketika sesi latihan.

“Ya tadi sudah sama-sama kita lihat, kalau di dalam latihan itu masuk, tapi dalam pertandingan, peluang sebagus itu gak bisa masuk, saya percaya pemain juga pasti ingin cetak gol, tapi dalam pertandingan itulah namanya dalam tekanan,” ujar Emral pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (8/10/2023).