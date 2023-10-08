Hasil Bhayangkara FC vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Serdadu Tridatu Rebut Poin Penuh Usai Menang 2-1

BEKASI – Bali United berhasil meraih poin penuh di pekan ke-15 Liga 1 2023-2024, pada Minggu (8/10/2023) malam WIB. Bermain di kandang lawan, tepatnya di Stadion Patriot Candrbhaga, Bekasi, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu menang dengan skor tipis 2-1.

Dalam laga tersebut Bali United mampu unggul lebih dulu lewat dua gol dari Ebeh Bessa (34’) dan Elias Dolah (44’). Lalu Bhayangkara hanya bisa mengejar dengan satu gol dar Sani Rizki Fauzi (67’).

Dengan hasil itu, Bali United naik ke peringkat enam dengan koleksi 24 poin. Sementara Bhayangkara masih terjerembab di dasar klasemen Liga 1 2023-2024 dengan raihan 6 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United tancap gas dengan serangan-serangan cepat. Lini belakang Bhayangkara FC pun tampak kelimpungan menghadapi serangan cepat Serdadu Tridatu -julukan Bali United- yang digawangi Privat Mbarga.

Memasuki menit 13, Bali United mengancam lewat tembakan Privat Mbarga. Namun tembakannya masih mampu digagalkan Awan Setho.

Pada menit 22, giliran Bhayangkara FC yang mendapat peluang emas. Crislan Henrique melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti, namun sayang bola masih membentur mistar gawang.

Bali United menjawab lewat eksekusi tendangan bebas Mohammed Rashid. Namun masih bisa diantisipasi Awan Setho.

Petaka didapat Bhayangkara FC di menit 32 kala Muhammad Fatchu Rahman melakukan handsball tepat di depan kotak penalti. Bali United tak menyia-nyiakan kesempatan eksekusi tendangan bebas tersebut

Eber Bessa berhasil menempatkan bola di tiang jauh gawang Awan Setho. Unggul 1-0 tak menyurutkan agresivitas serangan Bali United.

Jelang berakhirnya babak pertama, Bali United menggandakan keunggulan lewat tembakan keras Elias Dolah di mulut gawang Bhayangkara FC. Skor 2-0 pun bertahan hingga turun minum.