Hasil PSM Makassar vs Madura United di Liga 1 2023-2024: Laskar Sapeh Kerrab Permalukan Juku Eja 2-0

PARE-PARE - Madura United sukses mengalahkan PSM Makassar di pekan ke-15 Liga 1 2023-2024, pada Minggu (8/10/2023) malam WIB. Bermain di Stadion B J Habibie, Pare-pare, tim berjuluk Laskar Sapeh Kerrab itu menang dengan skor 2-0.

Dua gol Madura United pun dicetak oleh Malik Risaldi di menit keenam dan Luiz Marcelo Morais pada menit ke-52. Kekalahan itu membuat Juku Eja makin terpuruk dalam kompetisi kasta teratas di Tanah Air tersebut.

Sebab, tim asal kota Makassar itu tidak pernah menang dalam tiga laga terakhir dan membuatnya berada di peringkat 14. Sedangkan Madura United yang meraih tiga poin kini menguasai posisi kedua dengan 30 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama





PSM dan Madura United langsung bermain lepas sejak menit awal permainan. Oleh dikarenakan, kedua tim ingin segera mencetak gol lebih dahulu dalam laga itu

Madura United berhasil membuka keunggulan atas skuad Juku Eja -julukan PSM-. Gol itu diciptakan oleh Risaldi Malik usai memanfaatkan umpan Koko Ari pada menit keenam.

Semenjak tertinggal, PSM cukup gencar merepotkan barisan pertahanan Madura United. Namun, pertahanan tim tamu masih cukup kokoh.

Tim asuhan Bernardo Tavares pun harus puas sementara waktu tertinggal 0-1 dari Madura United. Padahal, tim itu menciptakan beberapa peluang, tapi belum berujung menjadi gol.