Dibantai Sabah FC 0-5, Bernardo Tavares Sindir Manajemen PSM Makassar soal Tunggakan Gaji

DIBANTAI Sabah FC 0-5, Bernardo Tavares sindir manajemen PSM Makassar soal tunggakan gaji. Pelatih asal Portugal itu mencurahkan isi hatinya dalam sebuah wawancara dengan media Malaysia, Makan Bola.

Juku Eja – julukan PSM Makassar – menderita kekalahan telak dengan skor 0-5 pada laga kedua mereka di fase grup AFC Cup 2023-2024. Laga itu dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (5/10/2023) kemarin.

Tavares pun menyampaikan keluh kesahnya soal kondisi tim. Sebab, PSM Makassar masih menunggak gaji para pemain dan juga dirinya selaku pelatih hingga kini. Dia bahkan mengatakan dua atau tiga pemain Sabah mampu membayar gaji seluruh pemainnya.

"Kita lihat mungkin dua atau tiga pemain Sabah bisa membayar gaji seluruh pemain saya,” ujarnya dalam wawancara Makan Bola, dipetik Jumat (6/10/2023).

Sebelumnya, Tavares sempat melelang baju hingga trofinya sebagai pelatih terbaik demi membantu keuangan staf kepelatihan PSM. Aksinya tersebut lantas menjadi perhatian publik.