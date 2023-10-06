Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dibantai Sabah FC 0-5, Bernardo Tavares Sindir Manajemen PSM Makassar soal Tunggakan Gaji

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |21:09 WIB
Dibantai Sabah FC 0-5, Bernardo Tavares Sindir Manajemen PSM Makassar soal Tunggakan Gaji
Bernardo Tavares sindir manajemen PSM Makassar usai dibantai Sabah FC (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

DIBANTAI Sabah FC 0-5, Bernardo Tavares sindir manajemen PSM Makassar soal tunggakan gaji. Pelatih asal Portugal itu mencurahkan isi hatinya dalam sebuah wawancara dengan media Malaysia, Makan Bola.

Juku Eja – julukan PSM Makassar – menderita kekalahan telak dengan skor 0-5 pada laga kedua mereka di fase grup AFC Cup 2023-2024. Laga itu dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (5/10/2023) kemarin.

PSM Makassar

Tavares pun menyampaikan keluh kesahnya soal kondisi tim. Sebab, PSM Makassar masih menunggak gaji para pemain dan juga dirinya selaku pelatih hingga kini. Dia bahkan mengatakan dua atau tiga pemain Sabah mampu membayar gaji seluruh pemainnya.

"Kita lihat mungkin dua atau tiga pemain Sabah bisa membayar gaji seluruh pemain saya,” ujarnya dalam wawancara Makan Bola, dipetik Jumat (6/10/2023).

Sebelumnya, Tavares sempat melelang baju hingga trofinya sebagai pelatih terbaik demi membantu keuangan staf kepelatihan PSM. Aksinya tersebut lantas menjadi perhatian publik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/51/1634167/meriah-kejuaraan-dunia-senam-artistik-2025-jakarta-resmi-dibuka-qqg.webp
Meriah, Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Jakarta Resmi Dibuka
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/19/black_steel_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Black Steel FC Ngamuk Bantai Raybit FC 10-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement