AC Milan Baru Kalah Sekali, Stefano Pioli: Semoga Tetap Konsisten demi Berjaya di Liga Italia dan Liga Champions

Stefano Pioli berharap AC Milan bisa berjaya di Liga Italia dan Liga Champions musim ini. (Foto: Reuters)

MILAN - Pelatih AC Milan, Stefano Pioli sejauh ini cukup puas dengan performa skuadnya di musim 2023-2024, yang mana baru menelan satu kekalahan usai tampil Liga Italia dan Liga Champions. Ia pun berharap penampilan tersebut dapat konsisten agar Milan dapat bersaing dan berjaya di ajang Liga Italia dan Liga Champions musim ini.

Sebatas informasi, AC Milan saat ini berada di puncak klasemen Liga Italia 2023-2024 dengan 21 poin usai memetik tujuh kemenangan dan satu kekalahan. Sementara itu, tim tersebut berada di posisi ketiga Grup F Liga Champions 2023-2024 setelah imbang dari dua laga yang baru dimainkan.

Melihat situasi tersebut, Stefano Pioli berharap timnya dapat menjaga kepercayaan diri dan menampilkan segala kemampuan dalam setiap laga. Sebab, dalam perebutan merebut gelar juara ajang tidak akan mudah, apalagi Liga Champions.

"Kami harus menjaga sikap ini karena kejuaraan Italia dan Liga Champions adalah kompetisi yang sangat sulit," kata Stefano Pioli dilansir dari Tuttomercato, Selasa (10/10/2023).

Pelatih berusia 57 tahun itu mengatakan jika AC Milan dapat konsisten, bisa dikatakan dua ajang tersebut bisa dalam genggaman. Akan tetapi, tim asuhanya harus secara bertahap untuk mencapai prestasi tertinggi tersebut dan terus fokus.