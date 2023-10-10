Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

AC Milan Baru Kalah Sekali, Stefano Pioli: Semoga Tetap Konsisten demi Berjaya di Liga Italia dan Liga Champions

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |03:02 WIB
AC Milan Baru Kalah Sekali, Stefano Pioli: Semoga Tetap Konsisten demi Berjaya di Liga Italia dan Liga Champions
Stefano Pioli berharap AC Milan bisa berjaya di Liga Italia dan Liga Champions musim ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN - Pelatih AC Milan, Stefano Pioli sejauh ini cukup puas dengan performa skuadnya di musim 2023-2024, yang mana baru menelan satu kekalahan usai tampil Liga Italia dan Liga Champions. Ia pun berharap penampilan tersebut dapat konsisten agar Milan dapat bersaing dan berjaya di ajang Liga Italia dan Liga Champions musim ini.

Sebatas informasi, AC Milan saat ini berada di puncak klasemen Liga Italia 2023-2024 dengan 21 poin usai memetik tujuh kemenangan dan satu kekalahan. Sementara itu, tim tersebut berada di posisi ketiga Grup F Liga Champions 2023-2024 setelah imbang dari dua laga yang baru dimainkan.

Melihat situasi tersebut, Stefano Pioli berharap timnya dapat menjaga kepercayaan diri dan menampilkan segala kemampuan dalam setiap laga. Sebab, dalam perebutan merebut gelar juara ajang tidak akan mudah, apalagi Liga Champions.

"Kami harus menjaga sikap ini karena kejuaraan Italia dan Liga Champions adalah kompetisi yang sangat sulit," kata Stefano Pioli dilansir dari Tuttomercato, Selasa (10/10/2023).

Stefano Pioli

Pelatih berusia 57 tahun itu mengatakan jika AC Milan dapat konsisten, bisa dikatakan dua ajang tersebut bisa dalam genggaman. Akan tetapi, tim asuhanya harus secara bertahap untuk mencapai prestasi tertinggi tersebut dan terus fokus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635473/debut-dewa-united-di-kancah-asia-saksikan-seluruh-pertandingannya-live-di-gtv-max.webp
Debut Dewa United di Kancah Asia, Saksikan Seluruh Pertandingannya Live di GTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/01/persib_bandung.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Vs Selangor FC di ACL 2 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement