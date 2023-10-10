Alasan Terbesar Vinicius Junior Selalu Ikuti Selebrasi Cristiano Ronaldo

ALASAN terbesar Vinicius Junior selalu ikuti selebrasi Cristiano Ronaldo akan dibahas Okezone di artikel ini. Pemain muda Real Madrid Vinicius Junior belakangan tengah menjadi pusat perhatian banyak publik dan para pecinta sepakbola internasional.

Sebab Vinicius Junior mampu tampil gemilang bersama Real Madrid. Menariknya lagi, pemain berusia 23 tahun itu kerap melakukan selebrasi ala Cristiano Ronaldo ketika berhasil merobek gawang pertahanan lawan.

Entah apa yang merasuki dirinya, peniruan gaya selebrasi Cristiano Ronaldo yang dilakukan oleh Vinicius Junior lantas memicu pro dan kontra. Ternyata di balik itu ada beberapa alasan terbesar sosok pemain asal Brasil itu selalu mengikuti selebrasi ala El Bicho.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Selasa (10/10/2023) terkait alasan Vinicius Junior selalu menampilkan selebrasi Cristiano Ronaldo saat berhasil mencetak gol kegawang musuh.

Tidak dapat dipungkiri bila selebrasi yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo memang terlihat keren dan unik, salah satu yang menarik perhatian banyak orang ketika sang mega bintang ini melakukan selebrasi memejamkan mata sembari menaruh kedua tangan di dada dan yang paling terkenal selebrasi siuu miliknya.